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Що потрібно додати до м’яса для хрусткої скоринки: секретний рецепт, який захочуть дізнатися про все

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Курячі крильця з хрусткою скоринкою
Курячі крильця з хрусткою скоринкою. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Такий хрускіт у вас буде тільки завдяки найпростішому інгредієнту

Немає нічого кращого за ідеально приготовлені курячі крильця з хрусткою скоринкою. Але чи у кожного кулінара виходить так хрустко та смачно?

Виявляється, для такої хрусткої скоринки потрібен лише один нестандартний інгредієнт – розпушувач. "Школа життя" розповідає, що він підсушуватиме та стягуватиме поверхню курки. В результаті у вас вийде неймовірна скоринка, але при цьому із соковитим та ніжним м’ясом усередині. Ну, спробуємо приготувати!

Як приготувати хрусткі крильця

Інгредієнти:

  • курка (крила чи гомілки) – 700-800 г;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо промийте, обсушіть паперовими рушниками. Якщо у вас крильця, розділіть їх на 3 частини по суглобах.
  2. Для панування змішайте борошно, сіль, чорний перець, паприку та сухий часник. Також додайте розпушувач тесту.
  3. Змішайте паніровку з м’ясом, добре перемішайте.
  4. Поставте у духовку на 20 хв. за температури 190 градусів. Через вказаний час переверніть та готуйте ще близько 15 хвилин.

Хрустке м’ясо готове. Подавайте разом із вітамінним салатом та домашнім хлібом. Смачного!

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#Рецепт #Курині крильця #Готуємо вдома