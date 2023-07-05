Що потрібно додати до м’яса для хрусткої скоринки: секретний рецепт, який захочуть дізнатися про все

Такий хрускіт у вас буде тільки завдяки найпростішому інгредієнту

Немає нічого кращого за ідеально приготовлені курячі крильця з хрусткою скоринкою. Але чи у кожного кулінара виходить так хрустко та смачно?

Виявляється, для такої хрусткої скоринки потрібен лише один нестандартний інгредієнт – розпушувач. "Школа життя" розповідає, що він підсушуватиме та стягуватиме поверхню курки. В результаті у вас вийде неймовірна скоринка, але при цьому із соковитим та ніжним м’ясом усередині. Ну, спробуємо приготувати!

Як приготувати хрусткі крильця

Інгредієнти:

курка (крила чи гомілки) – 700-800 г;

борошно — 3 ст. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

М’ясо промийте, обсушіть паперовими рушниками. Якщо у вас крильця, розділіть їх на 3 частини по суглобах. Для панування змішайте борошно, сіль, чорний перець, паприку та сухий часник. Також додайте розпушувач тесту. Змішайте паніровку з м’ясом, добре перемішайте. Поставте у духовку на 20 хв. за температури 190 градусів. Через вказаний час переверніть та готуйте ще близько 15 хвилин.

Хрустке м’ясо готове. Подавайте разом із вітамінним салатом та домашнім хлібом. Смачного!