Без стерилизации: быстрый рецепт овощного ассорти на зиму
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Идеальный вариант, когда хочется и огурцов, и помидоров, и перца к столу
Были ли такие ситуации, когда вы не можете решить, что вам хочется к столу: маринованные огурцы, помидоры или перца? Если такая ситуация вам знакома, то этот рецепт овощного ассорти на зиму для вас. Вам не придется решать, что именно подавать на стол: здесь вам все любимые овощи в одной банке.
Вкуснятина от "Бабусиних рецептів" выручит и в случае неожиданных гостей: открыли одну банку — и на столе много разных овощей. Для приготовления такой закуски рекомендуем брать плотные помидоры маленького размера, огурцы должны быть также небольшими и упругими.
Как приготовить овощное ассорти на зиму
Ингредиенты:
- помидоры – 8 шт.;
- огурцы – 4 шт.;
- болгарский перец – 2 шт.;
- лук – 0,5 шт.;
- перец чили – по своему вкусу;
- петрушка – 0,25 пуч.;
- чеснок – 3 шт.;
- черный перец (горошком) – 3 шт.;
- гвоздика – 2 шт.;
- вода – 1 л.;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- уксус – 70 мл.
Способ приготовления:
- Тщательно промойте овощи, просушите с помощью бумажных полотенец.
- Подготовьте овощи. Удалите плодоножку и семена из болгарского перца, нарежьте соломкой шириной до 1 см. Очистите лук, нарежьте полукольцами. Очистите чеснок. Нарежьте острый перец колечками. Промойте и обсушите петрушку. С помощью зубочистки проткните помидоры в области плодоножки. Огурцы нарежьте колечками.
- В стерилизованную банку поместите веточки петрушки, добавьте горошины черного перца, чеснок и гвоздику. Сверху поместите лук и сладкий перец. Далее выложите кольца жгучего перца. Слегка встряхните банку.
- Затем выложите огурцы, утрамбовывая их с помощью ложки. Затем выложите помидоры.
- Для маринада залейте кипяченой водой овощи и оставьте их на 10 минут при комнатной температуре. Затем слейте кипяток в кастрюлю.
- Добавьте в воду соль и сахар, перемешайте, доведите до кипения и подержите смесь на огне еще 2-3 минуты. Влейте в воду уксус, перемешайте.
- Залейте готовым маринадом овощи, закройте банку крышкой. Переверните ее вверх дном и укутайте полотенцем. Оставьте на кухне до полного остывания.
Храните овощное ассорти в подвале или в холодильнике. Подавайте любимым запеченным картофелем или мясными блюдами. Приятного аппетита!