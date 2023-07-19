Укр

Без стерилизации: быстрый рецепт овощного ассорти на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Универсальное овощное рагу на зиму уместно всегда
Универсальное овощное рагу на зиму уместно всегда. Фото babusyni-retsepty

Идеальный вариант, когда хочется и огурцов, и помидоров, и перца к столу

Были ли такие ситуации, когда вы не можете решить, что вам хочется к столу: маринованные огурцы, помидоры или перца? Если такая ситуация вам знакома, то этот рецепт овощного ассорти на зиму для вас. Вам не придется решать, что именно подавать на стол: здесь вам все любимые овощи в одной банке.

Вкуснятина от "Бабусиних рецептів" выручит и в случае неожиданных гостей: открыли одну банку — и на столе много разных овощей. Для приготовления такой закуски рекомендуем брать плотные помидоры маленького размера, огурцы должны быть также небольшими и упругими.

Как приготовить овощное ассорти на зиму

Ингредиенты:

  • помидоры – 8 шт.;
  • огурцы – 4 шт.;
  • болгарский перец – 2 шт.;
  • лук – 0,5 шт.;
  • перец чили – по своему вкусу;
  • петрушка – 0,25 пуч.;
  • чеснок – 3 шт.;
  • черный перец (горошком) – 3 шт.;
  • гвоздика – 2 шт.;
  • вода – 1 л.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • уксус – 70 мл.

Способ приготовления:

  1. Тщательно промойте овощи, просушите с помощью бумажных полотенец.
  2. Подготовьте овощи. Удалите плодоножку и семена из болгарского перца, нарежьте соломкой шириной до 1 см. Очистите лук, нарежьте полукольцами. Очистите чеснок. Нарежьте острый перец колечками. Промойте и обсушите петрушку. С помощью зубочистки проткните помидоры в области плодоножки. Огурцы нарежьте колечками.
  3. В стерилизованную банку поместите веточки петрушки, добавьте горошины черного перца, чеснок и гвоздику. Сверху поместите лук и сладкий перец. Далее выложите кольца жгучего перца. Слегка встряхните банку.
  4. Затем выложите огурцы, утрамбовывая их с помощью ложки. Затем выложите помидоры.
  5. Для маринада залейте кипяченой водой овощи и оставьте их на 10 минут при комнатной температуре. Затем слейте кипяток в кастрюлю.
  6. Добавьте в воду соль и сахар, перемешайте, доведите до кипения и подержите смесь на огне еще 2-3 минуты. Влейте в воду уксус, перемешайте.
  7. Залейте готовым маринадом овощи, закройте банку крышкой. Переверните ее вверх дном и укутайте полотенцем. Оставьте на кухне до полного остывания.

Храните овощное ассорти в подвале или в холодильнике. Подавайте любимым запеченным картофелем или мясными блюдами. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Заготовка #Готовим дома