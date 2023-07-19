Без стерилизации: быстрый рецепт овощного ассорти на зиму

Идеальный вариант, когда хочется и огурцов, и помидоров, и перца к столу

Были ли такие ситуации, когда вы не можете решить, что вам хочется к столу: маринованные огурцы, помидоры или перца? Если такая ситуация вам знакома, то этот рецепт овощного ассорти на зиму для вас. Вам не придется решать, что именно подавать на стол: здесь вам все любимые овощи в одной банке.

Вкуснятина от "Бабусиних рецептів" выручит и в случае неожиданных гостей: открыли одну банку — и на столе много разных овощей. Для приготовления такой закуски рекомендуем брать плотные помидоры маленького размера, огурцы должны быть также небольшими и упругими.

Как приготовить овощное ассорти на зиму

Ингредиенты:

помидоры – 8 шт.;

огурцы – 4 шт.;

болгарский перец – 2 шт.;

лук – 0,5 шт.;

перец чили – по своему вкусу;

петрушка – 0,25 пуч.;

чеснок – 3 шт.;

черный перец (горошком) – 3 шт.;

гвоздика – 2 шт.;

вода – 1 л.;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

уксус – 70 мл.

Способ приготовления:

Тщательно промойте овощи, просушите с помощью бумажных полотенец. Подготовьте овощи. Удалите плодоножку и семена из болгарского перца, нарежьте соломкой шириной до 1 см. Очистите лук, нарежьте полукольцами. Очистите чеснок. Нарежьте острый перец колечками. Промойте и обсушите петрушку. С помощью зубочистки проткните помидоры в области плодоножки. Огурцы нарежьте колечками. В стерилизованную банку поместите веточки петрушки, добавьте горошины черного перца, чеснок и гвоздику. Сверху поместите лук и сладкий перец. Далее выложите кольца жгучего перца. Слегка встряхните банку. Затем выложите огурцы, утрамбовывая их с помощью ложки. Затем выложите помидоры. Для маринада залейте кипяченой водой овощи и оставьте их на 10 минут при комнатной температуре. Затем слейте кипяток в кастрюлю. Добавьте в воду соль и сахар, перемешайте, доведите до кипения и подержите смесь на огне еще 2-3 минуты. Влейте в воду уксус, перемешайте. Залейте готовым маринадом овощи, закройте банку крышкой. Переверните ее вверх дном и укутайте полотенцем. Оставьте на кухне до полного остывания.

Храните овощное ассорти в подвале или в холодильнике. Подавайте любимым запеченным картофелем или мясными блюдами. Приятного аппетита!