Кабачковые чебуреки по этому рецепту готовятся 20 минут, съедаются за секунды

Не только вкусно, но сытно и витаминно

Любите классические чебуреки, но хочется чего-то новенького? Попробуйте приготовить блюдо из кабачков — и восторгу вашему не будет предела!

SHUBA советует выбрать куриный фарш для этого блюда в связи с тем, что он вкусный и быстро готовится. И не ограничивайте себя в начинке. Вы можете добавить в чебурек все, что пожелаете — например, тертый сыр и специи.

Как приготовить кабачковые чебуреки

Ингредиенты на 6 порций:

кабачки — 500 г;

молоко 3,2% — 350 мл;

мука — 250 г;

растительное масло — 70 г;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

лук желтый репчатый — 2 шт.;

укроп, пучок — 1/2 шт.;

мясной фарш — 500 г;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук и кабачки натрите на крупной терке. Отожмите овощи от лишней влаги. К смеси добавьте яйца, муку, молоко, мелко порезанный укроп. Посолите, поперчите, размешайте. Влейте масло и снова перемешайте. В фарш добавьте соль и перец, по желанию можете добавить к нему мелко нарезанный и жаренный на растительном масле лук. На среднем огне разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Черпаком выливайте тесто на сковороду так, чтобы получилась не очень толстая лепешка. На одну половину лепешки выложите начинку из фарша и накройте второй половиной. Жарьте лепешку под закрытой крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.

Такие чебуреки особенно вкусно подавать с пикантным соусом тартар или с домашней заправкой. Приятного аппетита!