Кабачковые чебуреки по этому рецепту готовятся 20 минут, съедаются за секунды
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Не только вкусно, но сытно и витаминно
Любите классические чебуреки, но хочется чего-то новенького? Попробуйте приготовить блюдо из кабачков — и восторгу вашему не будет предела!
SHUBA советует выбрать куриный фарш для этого блюда в связи с тем, что он вкусный и быстро готовится. И не ограничивайте себя в начинке. Вы можете добавить в чебурек все, что пожелаете — например, тертый сыр и специи.
Как приготовить кабачковые чебуреки
Ингредиенты на 6 порций:
- кабачки — 500 г;
- молоко 3,2% — 350 мл;
- мука — 250 г;
- растительное масло — 70 г;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- лук желтый репчатый — 2 шт.;
- укроп, пучок — 1/2 шт.;
- мясной фарш — 500 г;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук и кабачки натрите на крупной терке. Отожмите овощи от лишней влаги.
- К смеси добавьте яйца, муку, молоко, мелко порезанный укроп. Посолите, поперчите, размешайте. Влейте масло и снова перемешайте.
- В фарш добавьте соль и перец, по желанию можете добавить к нему мелко нарезанный и жаренный на растительном масле лук.
- На среднем огне разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Черпаком выливайте тесто на сковороду так, чтобы получилась не очень толстая лепешка. На одну половину лепешки выложите начинку из фарша и накройте второй половиной.
- Жарьте лепешку под закрытой крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.
Такие чебуреки особенно вкусно подавать с пикантным соусом тартар или с домашней заправкой. Приятного аппетита!