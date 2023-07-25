Укр

Кабачковые чебуреки по этому рецепту готовятся 20 минут, съедаются за секунды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Удивите всех кабачковыми чебуреками
Удивите всех кабачковыми чебуреками. Фото shuba.life

Не только вкусно, но сытно и витаминно

Любите классические чебуреки, но хочется чего-то новенького? Попробуйте приготовить блюдо из кабачков — и восторгу вашему не будет предела!

SHUBA советует выбрать куриный фарш для этого блюда в связи с тем, что он вкусный и быстро готовится. И не ограничивайте себя в начинке. Вы можете добавить в чебурек все, что пожелаете — например, тертый сыр и специи.

Как приготовить кабачковые чебуреки

Ингредиенты на 6 порций:

  • кабачки — 500 г;
  • молоко 3,2% — 350 мл;
  • мука — 250 г;
  • растительное масло — 70 г;
  • яйцо куриное, большое — 2 шт.;
  • лук желтый репчатый — 2 шт.;
  • укроп, пучок — 1/2 шт.;
  • мясной фарш — 500 г;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук и кабачки натрите на крупной терке. Отожмите овощи от лишней влаги.
  2. К смеси добавьте яйца, муку, молоко, мелко порезанный укроп. Посолите, поперчите, размешайте. Влейте масло и снова перемешайте.
  3. В фарш добавьте соль и перец, по желанию можете добавить к нему мелко нарезанный и жаренный на растительном масле лук.
  4. На среднем огне разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  5. Черпаком выливайте тесто на сковороду так, чтобы получилась не очень толстая лепешка. На одну половину лепешки выложите начинку из фарша и накройте второй половиной.
  6. Жарьте лепешку под закрытой крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.

Такие чебуреки особенно вкусно подавать с пикантным соусом тартар или с домашней заправкой. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Чебуреки #Готовим дома