Три яйца — и мягкий, как облако пирог готов: рецепт фантастической малиновой выпечки

Десерт получается очень мягкий и нежный

Сейчас идет сезон ягод, поэтому их хочется добавить во все сладости, которые вы готовите. Если вы уже пробовали вкусную вишневую шарлотку, обратите внимание на этот рецепт выпечки со свежей малиной.

Как испечь такое вкуснятина, рассказала кулинарная блоггерша под ником Alina Foodee. Шарлотка по этому рецепту проста в приготовлении и не требует большого перечня продуктов.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Соль — щепотка

Сахар — 100 г

Ванильный сахар — 10 г

Мука — 100 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л. (не обязательно)

Малина — 200 г

Для заливки:

Сметана — 200 г

Ванильный сахар — 5 г

Сахар – по вкусу

Свежая малина

Способ приготовления:

Включаем духовку. Яйца взбиваем с солью и сахаром в пышную светлую пену. Когда масса увеличится и посветлеет, добавляем ванильный сахар и продолжаем взбивать. От качества сбивания зависит воздушность пирога. Поэтапно добавляем в чашу миксера просеянную муку и разрыхлитель. Когда масса готова, добавляем малину и аккуратно перемешиваем. Переводим тесто в форму. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут. Итого взбиваем ингредиенты для заливки, кроме малины. Заливку выливаем на готовую и остывшую шарлотку. Украшаем ягодами.

Выпечка получается очень нежной, практически воздушной. А если у вас осталась сметана, спеките еще вкусные лепешки.