Три яйця — і м’який, наче хмарка пиріг готовий: рецепт фантастичної малинової випічки

Десерт виходить дуже м’який та ніжний

Зараз триває сезон ягід, тож їх хочеться додати у всі солодощі, які ви готуєте. Якщо ви вже куштували смачну вишневу шарлотку, зверніть увагу на цей рецепт випічки зі свіжою малиною.

Як спекти таку смакоту, розповіла кулінарна блогерка під ніком Alina Foodee. Шарлотка за цим рецептом проста у приготуванні та не вимагає великого переліку продуктів.

Інгредієнти:

Яйця — 3 шт.

Сіль — дрібка

Цукор — 100 г

Ванільний цукор — 10 г

Борошно — 100 г

Розпушувач — 0,5 ч. л. (не обов'язково)

Малина — 200 г

Для заливки:

Сметана — 200 г

Ванільний цукор — 5 г

Цукор — за смаком

Свіжа малина

Спосіб приготування:

Вмикаємо духовку. Яйця збиваємо з сіллю та цукром до пишної світлої піни. Коли маса збільшиться і посвітліє, додаємо ванільний цукор і продовжуємо збивати. Від якості збивання залежить повітряність пирога. Поетапно додаємо в чашу міксера просіяне борошно та розпушувач. Коли маса готова, додаємо малину та акуратно перемішуємо. Перекладаємо тісто у форму. Випікаємо у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 35−40 хвилин. Разом збиваємо інгредієнти для заливки, крім малини. Заливку виливаємо на готову і охололу шарлотку. Прикрашаємо ягодами.

Випічка виходить дуже ніжною, практично повітряною. А якщо у вас залишилась сметана, спечіть ще смачні коржики.