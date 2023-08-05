Ни одна ягодка не расплывется: готовим роскошное варенье из шелковицы

Одна хитрость сделает варенье очень вкусным

Если вы уже закрыли классическое варенье из смородины, пора обратить внимание на интересные рецепты из необычных ингредиентов. Многие люди обходят шелковицу, ведь она кажется слишком сладкой. Но из нее можно приготовить вкуснейшее варенье, которое даже не будет приторным.

Весь секрет – в добавлении лимона. На портале "1 минута" поделились рецептом, по которому ни одна ягодка не расплывется, а будет держать свою форму.

Ингредиенты:

600 г шелковицы;

0,5 кг сахара;

0,5 плода лимона.

Способ приготовления:

Шелковицу засыпаем в дуршлаг и промываем под краном холодной водой. Отставляем в сторону на несколько минут. Удаляем плодоножки. Ягоды складываем в кастрюлю. Шелковица может покрасить посуду, поэтому не выбираем новую. Высыпаем сверху сахар и оставляем в таком виде до утра. Утром, когда выделится много сока, ставим кастрюлю на плиту. Когда закипит, убавляем огонь и варим 10 минут, постоянно помешивая и собирая пенку. Снимаем с плиты и оставляем на 5 часов. Затем провариваем еще 10 минут, снимая пену. Выжимаем сок из половинки лимона и добавляем. Доводим варенье до кипения и выключаем огонь. Стерильные банки наполняем вареньем, закатываем тоже стерильными крышками. Затем можно перевернуть и укутать. Когда полностью остынут, можно отправлять на хранение.

Выходит очень вкусно. Можно добавлять в чай всю осень и зиму. Также такое варенье идеально подходит, чтобы смазывать им тонкие ажурные блины. Телеграф рассказывал об интересных рецептах варенья: