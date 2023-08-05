Жодна ягідка не розпливеться: готуємо розкішне варення з шовковиці

Одна хитрість зробить варення дуже смачним

Якщо ви вже закрили класичне варення зі смородини, час звернути увагу на цікаві рецепти з незвичних інгредієнтів. Багато людей оминають шовковицю, адже вона здається занадто солодкою. Але з неї можна приготувати дуже смачне варення, яке навіть не буде приторним.

Весь секрет — у додаванні лимона. На порталі "1 хвилина" поділились рецептом, з яким жодна ягідка не розпливеться, а триматиме свою форму.

Інгредієнти:

600 г шовковиці;

0,5 кг цукру;

0,5 плоду лимона.

Спосіб приготування:

Шовковицю засипаємо в друшляк і промиваємо під краном холодною водою. Відставляємо убік на кілька хвилин. Видаляємо плодоніжки. Ягоди складаємо у каструлю. Шовковиця може пофарбувати посуд, тому не обираємо новий. Висипаємо зверху цукор і залишаємо у такому вигляді до ранку. Зранку, коли виділиться чимало соку, ставимо каструлю на плиту. Коли закипить, зменшуємо вогонь та варимо 10 хвилин, постійно помішуючи й збираючи пінку. Знімаємо з плити й залишаємо на 5 годин. Потім проварюємо ще 10 хвилин, знімаючи піну. Вичавлюємо сік із половинки лимона і додаємо. Доводимо варення до кипіння і вимикаємо вогонь. Стерильні банки наповнюємо варенням, закатуємо теж стерильними кришками. Потім можна перевернути і вкутати. Коли повністю прохолонуть, можна відправляти на зберігання.

Виходить дуже смачно. Можна додавати до чаю всю осінь та зиму. Також таке варення ідеально підходить, щоб змащувати ним тонкі ажурні млинці. Телеграф розповідав про цікаві рецепти варення: