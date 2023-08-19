Не будет ни трещин, ни бактерий: как правильно мыть деревянные ложки и лопатки

Деревянная посуда будет служить долго!

Деревянная кухонная утварь – хороший выбор для любой кухни. Безопасная и экологичная, она отлично выглядит и подходит для всех типов посуды.

Один лишь пункт смущает ее хозяев — чистка деревянных лопаток и ложек. Пористое дерево впитывает загрязнение и на нем легко размножаются бактерии. Вместе с OBOZREVATEL расскажем о нескольких способах почистить и продезинфицировать деревянную утварь, чтобы она дольше прослужила и не потеряла свой вид.

Чем можно мыть деревянные ложки и лопатки

Подобная утварь впитывает загрязнения и запахи, поэтому мыть ее необходимо сразу после использования. Лучше всего использовать обычное деликатное средство для посуды, после чего вытирать насухо — вода может повредить материал и в нем могут появиться трещины.

Также можно дополнительно обработать дерево растительным маслом для большей устойчивости. Для начала стоит продезинфицировать ложки и лопатки лимонным соком и солью. Затем необходимо смазать всю поверхность маслом и втереть его круговыми движениями. Чтобы дерево просохло, можно оставить посуду на ночь, а утром снять остатки бумажной салфеткой. Проводить такую процедуру необходимо периодически.

Не стоить чистить деревянные ложки и лопатки в горячем растворе воды. Этот способ вреден для дерева: горячая вода разрушает материал, в нем появляются дополнительные микротрещины и грязь накапливается еще быстрее.

Не подойдет для деревянной утвари и холодное замачивание. Длительный контакт с водой плохо влияет на этот природный материал.

"Телеграф" уже рассказывал об еще одном способе очистки деревянной посуды. Продлевайте жизнь вашей посуде с помощью нехитрых трюков!