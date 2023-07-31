Зачем надрезать губку для мытья посуды: лайфхак, который сэкономит вам время и деньги

Многие не знают об этом трюке

Мытье посуды – ежедневное дело, на которое уходит достаточно много времени. Кроме того, достаточно часто нужно использовать моющее средство — довольно часто это отвлекает от процесса. Да и само средство сейчас – вещь не дешевая.

Можно ли сэкономить время и деньги на мытье посуды? Можно, и вместе с Ukr.Media расскажем, как.

Как сделать мытье посуды более экономным и эффективным

Вам просто нужно взять губку для мытья посуды, сделать аккуратный разрез ножом в самой ее середине. Вставьте туда маленький кусок мыла и губка будет мылиться самостоятельно, а вам во время мытья посуды вам не нужно будет подливать средство.

Как работает эта хитрость

Когда вы намыливаете губку перед мытьем посуды, мыло начинает размываться и растворяться в воде – по этой причине его эффективность постепенно снижается. Как ни странно, но именно надрез и небольшой кусочек мыла внутри губки способствует тому, что мыло продолжает эффективно "работать" во время мытья посуды.

Такой лайфхак не только делает процесс мытья посуды более удобным. Он экономит время, ведь теперь вам не придется тратитьмя дополнительно на намыливание губки. Кроме того, можно сэкономить на использовании большого количества моющего средства.

Кстати, посуду с легкостью можно помыть не только моющим средством. "Телеграф" раньше рассказывал, чем можно его заменить.