Уникальный рецепт: почему все в восторге от "голых помидоров"
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Великолепный вкусный рецепт
Мы рассказывали, как вкусно закрыть томаты на зиму. Но летом следует успеть не только заготовить свежие овощи, но и наесться. Предлагаем рецепт удивительных "голых томатов".
Такие маринованные помидорчики будут готовы уже через сутки. Делимся рецептом вместе с theLime.
Ингредиенты:
- помидоры — 1 кг
- зелень
- чеснок — 5 зубчиков
- сладкий перец — 1 шт.
Для маринада: вода – 1 л.
- сахар – 5 ст. л.
- соль – 2 ст. л.
- уксус 9% — 3 ст. л.
- гвоздика – 2 шт.
- лавровый лист – 3 шт.
- перец душистый – 4 шт.
Способ приготовления:
- Для маринада в кастрюлю наливаем воду, ставим ее на плиту. Добавляем соль и сахар, перемешиваем до растворения всех кристаллов.
- Кладем лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Вливаем уксус. Как только маринад закипит, выключаем плиту. Оставляем, чтобы жидкость немного остыла.
- Томаты моем, делаем на них крестообразные надрезы. Плоды ошпариваем кипятком и чистим кожуру. Получаем "голые помидоры".
- Чеснок чистим, нарезаем. Болгарский перец промываем, очищаем от сердцевины и режем средними ломтиками.
- Зелень промываем в проточной воде. Выкладываем на бумажные полотенца – чтобы обсохла.
- Очищенные помидоры складываем в любую глубокую емкость. Добавляем нарезанный чеснок, болгарский перец, зелень.
- Все заливаем тёплым маринадом, накрываем крышкой. Оставляем при комнатной температуре в сутки.
Такие помидоры получаются очень вкусными, пряными и пикантными. Также мы рассказывали, как приготовить на зиму квашеные помидоры.