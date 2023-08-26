Укр

Уникальный рецепт: почему все в восторге от "голых помидоров"

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт вкусного маринада для томатов
Рецепт вкусного маринада для томатов. Фото РБК-Украина

Великолепный вкусный рецепт

Мы рассказывали, как вкусно закрыть томаты на зиму. Но летом следует успеть не только заготовить свежие овощи, но и наесться. Предлагаем рецепт удивительных "голых томатов".

Такие маринованные помидорчики будут готовы уже через сутки. Делимся рецептом вместе с theLime.

Ингредиенты:

  • помидоры — 1 кг
  • зелень
  • чеснок — 5 зубчиков
  • сладкий перец — 1 шт.

Для маринада: вода – 1 л.

  • сахар – 5 ст. л.
  • соль – 2 ст. л.
  • уксус 9% — 3 ст. л.
  • гвоздика – 2 шт.
  • лавровый лист – 3 шт.
  • перец душистый – 4 шт.

Способ приготовления:

  1. Для маринада в кастрюлю наливаем воду, ставим ее на плиту. Добавляем соль и сахар, перемешиваем до растворения всех кристаллов.
  2. Кладем лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Вливаем уксус. Как только маринад закипит, выключаем плиту. Оставляем, чтобы жидкость немного остыла.
  3. Томаты моем, делаем на них крестообразные надрезы. Плоды ошпариваем кипятком и чистим кожуру. Получаем "голые помидоры".
  4. Чеснок чистим, нарезаем. Болгарский перец промываем, очищаем от сердцевины и режем средними ломтиками.
  5. Зелень промываем в проточной воде. Выкладываем на бумажные полотенца – чтобы обсохла.
  6. Очищенные помидоры складываем в любую глубокую емкость. Добавляем нарезанный чеснок, болгарский перец, зелень.
  7. Все заливаем тёплым маринадом, накрываем крышкой. Оставляем при комнатной температуре в сутки.

Такие помидоры получаются очень вкусными, пряными и пикантными. Также мы рассказывали, как приготовить на зиму квашеные помидоры.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Салат #Маринад