Унікальний рецепт: чому всі у захваті від "голих помідорів"

Чудовий смачний рецепт

Ми розповідали, як смачно закрити томати на зиму. Але влітку слід встигнути не лише заготовити свіжі овочі, а й наїстись їх. Пропонуємо рецепт дивовижних "голих томатів".

Такі мариновані помідорчики будуть готові вже за добу. Ділимось рецептом разом із theLime.

Інгредієнти:

помідори — 1 кг

зелень

часник — 5 зубчиків

солодкий перець — 1 шт.

Для маринаду: вода — 1 л

цукор — 5 ст. л.

сіль — 2 ст. л.

оцет 9% — 3 ст. л.

гвоздика — 2 шт.

лавровий лист — 3 шт.

перець запашний — 4 шт.

Спосіб приготування:

Для маринаду в каструлю наливаємо воду, ставимо її на плиту. Додаємо сіль і цукор, перемішуємо до розчинення всіх кристалів. Кладемо лавровий лист, гвоздику та запашний перець. Вливаємо оцет. Як тільки маринад закипить, вимикаємо плиту. Залишаємо, щоб рідина трохи охолола. Томати миємо, робимо на них хрестоподібні надрізи. Плоди ошпарюємо окропом і чистимо шкірку. Отримуємо "голі помідори". Часник чистимо, нарізаємо. Болгарський перець промиваємо, очищаємо від серцевини і ріжемо середніми скибочками. Зелень промиваємо в проточній воді. Викладаємо на паперові рушники — щоб обсохла. Очищені помідори складаємо у будь-яку глибоку ємність. Додаємо нарізаний часник, болгарський перець, зелень. Все заливаємо теплим маринадом, накриваємо кришкою. Залишаємо при кімнатній температурі на добу.

Такі помідорчики виходять дуже смачними, пряними та пікантними. Також ми розповідали, як приготувати на зиму квашені помідори.