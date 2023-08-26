Унікальний рецепт: чому всі у захваті від "голих помідорів"
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Чудовий смачний рецепт
Ми розповідали, як смачно закрити томати на зиму. Але влітку слід встигнути не лише заготовити свіжі овочі, а й наїстись їх. Пропонуємо рецепт дивовижних "голих томатів".
Такі мариновані помідорчики будуть готові вже за добу. Ділимось рецептом разом із theLime.
Інгредієнти:
- помідори — 1 кг
- зелень
- часник — 5 зубчиків
- солодкий перець — 1 шт.
Для маринаду: вода — 1 л
- цукор — 5 ст. л.
- сіль — 2 ст. л.
- оцет 9% — 3 ст. л.
- гвоздика — 2 шт.
- лавровий лист — 3 шт.
- перець запашний — 4 шт.
Спосіб приготування:
- Для маринаду в каструлю наливаємо воду, ставимо її на плиту. Додаємо сіль і цукор, перемішуємо до розчинення всіх кристалів.
- Кладемо лавровий лист, гвоздику та запашний перець. Вливаємо оцет. Як тільки маринад закипить, вимикаємо плиту. Залишаємо, щоб рідина трохи охолола.
- Томати миємо, робимо на них хрестоподібні надрізи. Плоди ошпарюємо окропом і чистимо шкірку. Отримуємо "голі помідори".
- Часник чистимо, нарізаємо. Болгарський перець промиваємо, очищаємо від серцевини і ріжемо середніми скибочками.
- Зелень промиваємо в проточній воді. Викладаємо на паперові рушники — щоб обсохла.
- Очищені помідори складаємо у будь-яку глибоку ємність. Додаємо нарізаний часник, болгарський перець, зелень.
- Все заливаємо теплим маринадом, накриваємо кришкою. Залишаємо при кімнатній температурі на добу.
Такі помідорчики виходять дуже смачними, пряними та пікантними. Також ми розповідали, як приготувати на зиму квашені помідори.