Незаслужено забытое блюдо: как приготовить перцы в сметане
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Вкусно, просто и по-украински
Вновь в голове дилемма – что приготовить для вкусного обеда или на семейный ужин? В сезон овощи самые вкусные и доступные, так почему бы не воспользоваться такой прекрасной возможностью и не приготовить сочные перцы в сметане?
Вы не поверите, насколько вкусным получаются такие сладкие перцы в сметане по рецепту от Smachnonews. Попробуйте это традиционное овощное блюдо центральной Украины — и вы будете готовить его снова и снова!
Как приготовить сладкие перцы в сметаны
Ингредиенты:
- сладкий болгарский перец;
- репчатый лук;
- морковь;
- помидоры;
- сливки или сметана;
- чеснок;
- свежая зелень.
Способ приготовления:
- Разогреваем духовку до 220 градусов. Противень застилаем пергаментом.
- Перец моем, выкладываем на пергамент и запекаем в духовке до готовности.
- Перекладываем перцы в пакет или миску с крышкой, очищаем от кожуры.
- Обжариваем нарезанный кубиками лук, добавляем натертую морковь и тушим все вместе.
- Добавляем сливки или сметану и перец (нарезанный или целиком). Тушим до готовности, в конце добавляем чеснок и измельченную свежую зелень.
Подавайте блюдо со свежим домашним хлебом или картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!