Незаслужено забытое блюдо: как приготовить перцы в сметане

Вкусно, просто и по-украински

Вновь в голове дилемма – что приготовить для вкусного обеда или на семейный ужин? В сезон овощи самые вкусные и доступные, так почему бы не воспользоваться такой прекрасной возможностью и не приготовить сочные перцы в сметане?

Вы не поверите, насколько вкусным получаются такие сладкие перцы в сметане по рецепту от Smachnonews. Попробуйте это традиционное овощное блюдо центральной Украины — и вы будете готовить его снова и снова!

Как приготовить сладкие перцы в сметаны

Ингредиенты:

сладкий болгарский перец;

репчатый лук;

морковь;

помидоры;

сливки или сметана;

чеснок;

свежая зелень.

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 220 градусов. Противень застилаем пергаментом. Перец моем, выкладываем на пергамент и запекаем в духовке до готовности. Перекладываем перцы в пакет или миску с крышкой, очищаем от кожуры. Обжариваем нарезанный кубиками лук, добавляем натертую морковь и тушим все вместе. Добавляем сливки или сметану и перец (нарезанный или целиком). Тушим до готовности, в конце добавляем чеснок и измельченную свежую зелень.

Подавайте блюдо со свежим домашним хлебом или картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!