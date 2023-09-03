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Незаслужено забытое блюдо: как приготовить перцы в сметане

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие перцы в сметане вы будете готовить часто
Такие перцы в сметане вы будете готовить часто. Фото smachnonews.24tv.ua

Вкусно, просто и по-украински

Вновь в голове дилемма – что приготовить для вкусного обеда или на семейный ужин? В сезон овощи самые вкусные и доступные, так почему бы не воспользоваться такой прекрасной возможностью и не приготовить сочные перцы в сметане?

Вы не поверите, насколько вкусным получаются такие сладкие перцы в сметане по рецепту от Smachnonews. Попробуйте это традиционное овощное блюдо центральной Украины — и вы будете готовить его снова и снова!

Как приготовить сладкие перцы в сметаны

Ингредиенты:

  • сладкий болгарский перец;
  • репчатый лук;
  • морковь;
  • помидоры;
  • сливки или сметана;
  • чеснок;
  • свежая зелень.

Способ приготовления:

  1. Разогреваем духовку до 220 градусов. Противень застилаем пергаментом.
  2. Перец моем, выкладываем на пергамент и запекаем в духовке до готовности.
  3. Перекладываем перцы в пакет или миску с крышкой, очищаем от кожуры.
  4. Обжариваем нарезанный кубиками лук, добавляем натертую морковь и тушим все вместе.
  5. Добавляем сливки или сметану и перец (нарезанный или целиком). Тушим до готовности, в конце добавляем чеснок и измельченную свежую зелень.

Подавайте блюдо со свежим домашним хлебом или картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Перец #Готовим дома