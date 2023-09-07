Удивите близких салатом из сырого кабачка и они съедят до последнего кусочка
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Близкие обязательно попросят добавки
Кабачки – один из любимых овощей сезона. Из него можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачков по-французски до овощной икры на зиму. Однако все рецепты предполагают термическую обработку овоща.
А давайте попробуем приготовить блюдо из сырого кабачка. Такой салат от Smachnonews получится очень необычным и очень полезным: в нем множество полезных минералов и витамин.
Как приготовить салат из сырого кабачка
Ингредиенты на 4 порции:
- 500 граммов кабачков;
- 500 граммов помидоров;
- 6 куриных яиц;
- 100 граммов свежей зелени;
- 5 граммов горчицы;
- 200 граммов майонеза или сметаны;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Куриные яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности — это займет около 6 – 7 минут. После охлаждаем, очищаем от скорлупы и отделяем белок от желтка. Белки нарезаем кусочками, желтки оставляем целыми.
- Кабачки нарезаем тонкими колечками, добавляем к ним яйца, нарезанные помидоры и свежую зелень.
- Яичные желтки тщательно разминаем вилкой. Добавляем горчицу и соль, все смешиваем с майонезом и заправляем салат.
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