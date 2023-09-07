Укр

Удивите близких салатом из сырого кабачка и они съедят до последнего кусочка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Больше вы не захотите жарить кабачки
Больше вы не захотите жарить кабачки. Фото vkusnoo.com.ua

Близкие обязательно попросят добавки

Кабачки – один из любимых овощей сезона. Из него можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачков по-французски до овощной икры на зиму. Однако все рецепты предполагают термическую обработку овоща.

А давайте попробуем приготовить блюдо из сырого кабачка. Такой салат от Smachnonews получится очень необычным и очень полезным: в нем множество полезных минералов и витамин.

Как приготовить салат из сырого кабачка

Ингредиенты на 4 порции:

  • 500 граммов кабачков;
  • 500 граммов помидоров;
  • 6 куриных яиц;
  • 100 граммов свежей зелени;
  • 5 граммов горчицы;
  • 200 граммов майонеза или сметаны;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Куриные яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности — это займет около 6 – 7 минут. После охлаждаем, очищаем от скорлупы и отделяем белок от желтка. Белки нарезаем кусочками, желтки оставляем целыми.
  2. Кабачки нарезаем тонкими колечками, добавляем к ним яйца, нарезанные помидоры и свежую зелень.
  3. Яичные желтки тщательно разминаем вилкой. Добавляем горчицу и соль, все смешиваем с майонезом и заправляем салат.

Рекомендуем также попробовать салат из кукурузы и огурцов по рецепту "Телеграфа". Для этого блюда вам даже варить ничего не придется!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Салат #Готовим дома