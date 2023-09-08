С этой подливой дети съедят весь гарнир и потребуют добавку

Невероятная вкуснятина за пару минут

Отваренные и заправленные любым маслом макароны, мягкое картофельное пюре или вкусная гречка – это уже самостоятельные и питательные блюда. Но не всегда их с удовольствием едят детки.

Но если вы приготовите вкусную подливку по рецепту Рixelinform, через минуту тарелки будут пустыми! Несколько ингредиентов и 5 минут времени – и вкусная подлива к гарнирам и мясным блюдам готова!

Как приготовить вкусную подливку

Ингредиенты:

масло, томатная паста и сметана – по 5 столовых ложек;

сливочное масло – 70 граммов;

мука – 5 чайных ложек;

бульон или вода – 3,5 стакана;

соль, специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В соответствующей посуде на медленном огне разогреваем растительное и сливочное масло. Будьте внимательны: до кипения растительное масло не доводим. В смесь масел всыпаем муку и перемешиваем до однородной массы. Затем добавляем томатную пасту и снова перемешиваем. В полученную массу вливаем половину бульона или воды, все снова хорошо перемешиваем. Когда подливка загустеет, доливаем оставшийся бульон и снова перемешиваем, добавляем соль и специи к своему вкусу и сметану. Как только наше блюдо начнет закипать, выключаем огонь и перемешиваем. Подлива готова.

Рекомендуем приготовить нежнейшую печень в необычной подливе по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь вкусными блюдами!