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С этой подливой дети съедят весь гарнир и потребуют добавку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Этой подливой обычные макароны превратятся в праздничное блюдо
Этой подливой обычные макароны превратятся в праздничное блюдо. Фото nazarella.com.ua

Невероятная вкуснятина за пару минут

Отваренные и заправленные любым маслом макароны, мягкое картофельное пюре или вкусная гречка – это уже самостоятельные и питательные блюда. Но не всегда их с удовольствием едят детки.

Но если вы приготовите вкусную подливку по рецепту Рixelinform, через минуту тарелки будут пустыми! Несколько ингредиентов и 5 минут времени – и вкусная подлива к гарнирам и мясным блюдам готова!

Как приготовить вкусную подливку

Ингредиенты:

  • масло, томатная паста и сметана – по 5 столовых ложек;
  • сливочное масло – 70 граммов;
  • мука – 5 чайных ложек;
  • бульон или вода – 3,5 стакана;
  • соль, специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В соответствующей посуде на медленном огне разогреваем растительное и сливочное масло. Будьте внимательны: до кипения растительное масло не доводим.
  2. В смесь масел всыпаем муку и перемешиваем до однородной массы. Затем добавляем томатную пасту и снова перемешиваем. В полученную массу вливаем половину бульона или воды, все снова хорошо перемешиваем.
  3. Когда подливка загустеет, доливаем оставшийся бульон и снова перемешиваем, добавляем соль и специи к своему вкусу и сметану.
  4. Как только наше блюдо начнет закипать, выключаем огонь и перемешиваем. Подлива готова.

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