Как варить гречку: лучший способ, который неопытные кулинары считают бессмысленным

Очень простой способ, о котором вы могли не знать

Мы рассказывали о том, как сварить манку, чтобы каша получилась очень вкусной. Подобные особенности приготовления есть у всех круп. К примеру, мало кто знает, что гречку можно бросать в кипяток.

Для большинства кулинаров этот способ приготовления выглядит бессмысленным. Между тем, как пишут на ProstoWay, это самый лучший и правильный способ варки крупы.

Как варить гречку правильно

Это отличный и быстрый способ приготовления. Дело в том, что в момент, когда гречка попадает сразу в кипящую воду, она теряет клейкость. Благодаря этому нет риска, что крупа раскиснет как в холодной воде.

Гречка занимает важное место среди круп, которые отлично реагируют на высокую температуру. Лучший способ приготовления – поставить на огонь кастрюлю с подсоленной водой, и, когда она закипит, выложить в кипяток необходимое количество промытой гречневой крупы.

Затем огонь следует убавить. Крупу под закрытой крышкой нужно варить еще до 20 минут.

При таком способе приготовления ничего не следует перемешивать. Даже крышку открывать не надо – гречка сварится сама. В каше в процессе варки сформируются паровые проходы. Именно они делают кашу рассыпчатой, а перемешивание их разрушит.

Идеальная пропорция для варки: полтора стакана воды на стакан гречихи. Также мы рассказывали об ошибке в приготовлении борща, из-за которой блюдо получается оранжевым.