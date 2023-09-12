Все пойдет в дело: почему все в восторге от "мусорной" консервации

В банки идут остатки овощей, оставшихся от предварительных закрываний

Мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны на зиму. В общем же рецептам овощного ассорти существует огромное количество.

Вместе с порталом "Фокус" предлагаем приготовить на зиму интересное овощное ассорти. Плюс такой заготовки является то, что она позволяет максимально использовать оставшиеся от предыдущих заготовок овощи.

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Ингредиенты:

помидоры;

огурцы;

морковь;

цветная капуста;

кукуруза;

чеснок;

зелень;

лавровый лист;

черный перец горошком;

уксус (эссенция).

Для маринада на 1 литр воды:

соль – 1 ст. л. без горки;

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Овощи моем, морковь и чеснок чистим. Цветную капусту слегка отвариваем, чтобы разобрать на соцветие. Морковь тоже отвариваем в течение минуты. В стерилизованные банки выкладываем овощи в произвольном порядке, заливаем крутым кипятком и оставляем на 7-10 минут. Затем воду сливаем и снова кипятим. Снова заливаем овощи на 7-10 минут и уже вторично сливаем воду. На этот раз – в отдельную кастрюлю. Добавляем в нее соль, сахар и доводим до кипения. Овощи в третий раз заливаем маринадом. Перед тем как закрыть банки крышкой, в каждую добавляем неполную чайную ложку уксусной эссенции. Речь идет о литровых банках.

Закрываем по технологии и оставляем до полного охлаждения. Также мы делились рецептом вкуснейших кабачков на зиму.