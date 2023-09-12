Укр

Все пойдет в дело: почему все в восторге от "мусорной" консервации

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой рецепт консервации – универсальный
Такой рецепт консервации – универсальный. Фото maximum.fm

В банки идут остатки овощей, оставшихся от предварительных закрываний

Мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны на зиму. В общем же рецептам овощного ассорти существует огромное количество.

Вместе с порталом "Фокус" предлагаем приготовить на зиму интересное овощное ассорти. Плюс такой заготовки является то, что она позволяет максимально использовать оставшиеся от предыдущих заготовок овощи.

Ингредиенты:

  • помидоры;
  • огурцы;
  • морковь;
  • цветная капуста;
  • кукуруза;
  • чеснок;
  • зелень;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошком;
  • уксус (эссенция).

Для маринада на 1 литр воды:

  • соль – 1 ст. л. без горки;
  • сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Овощи моем, морковь и чеснок чистим. Цветную капусту слегка отвариваем, чтобы разобрать на соцветие. Морковь тоже отвариваем в течение минуты.
  2. В стерилизованные банки выкладываем овощи в произвольном порядке, заливаем крутым кипятком и оставляем на 7-10 минут. Затем воду сливаем и снова кипятим.
  3. Снова заливаем овощи на 7-10 минут и уже вторично сливаем воду. На этот раз – в отдельную кастрюлю. Добавляем в нее соль, сахар и доводим до кипения.
  4. Овощи в третий раз заливаем маринадом. Перед тем как закрыть банки крышкой, в каждую добавляем неполную чайную ложку уксусной эссенции. Речь идет о литровых банках.

Закрываем по технологии и оставляем до полного охлаждения. Также мы делились рецептом вкуснейших кабачков на зиму.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Заготовки на зиму #Консервация