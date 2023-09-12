Все пойдет в дело: почему все в восторге от "мусорной" консервации
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В банки идут остатки овощей, оставшихся от предварительных закрываний
Мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны на зиму. В общем же рецептам овощного ассорти существует огромное количество.
Вместе с порталом "Фокус" предлагаем приготовить на зиму интересное овощное ассорти. Плюс такой заготовки является то, что она позволяет максимально использовать оставшиеся от предыдущих заготовок овощи.
Ингредиенты:
- помидоры;
- огурцы;
- морковь;
- цветная капуста;
- кукуруза;
- чеснок;
- зелень;
- лавровый лист;
- черный перец горошком;
- уксус (эссенция).
Для маринада на 1 литр воды:
- соль – 1 ст. л. без горки;
- сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Овощи моем, морковь и чеснок чистим. Цветную капусту слегка отвариваем, чтобы разобрать на соцветие. Морковь тоже отвариваем в течение минуты.
- В стерилизованные банки выкладываем овощи в произвольном порядке, заливаем крутым кипятком и оставляем на 7-10 минут. Затем воду сливаем и снова кипятим.
- Снова заливаем овощи на 7-10 минут и уже вторично сливаем воду. На этот раз – в отдельную кастрюлю. Добавляем в нее соль, сахар и доводим до кипения.
- Овощи в третий раз заливаем маринадом. Перед тем как закрыть банки крышкой, в каждую добавляем неполную чайную ложку уксусной эссенции. Речь идет о литровых банках.
Закрываем по технологии и оставляем до полного охлаждения. Также мы делились рецептом вкуснейших кабачков на зиму.