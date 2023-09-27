Просто смешайте муку с водой: проще рецепта оладий не найдете

Вкусно, сытно и невероятно просто

Что может быть лучше на завтрак, чем пышные и ароматные оладьи? Они способны быстро поднять с кровати даже сонь!

Однако бывает такое, что оладьи не поднимаются. В таком случае вам придет на помощь рецепт Shuba. Для них вам не нужно ни молоко, ни кефир — готовится такая вкуснятина на воде, а получаются блины просто фантастическими. Попробуем?

Как приготовить оладьи на воде

Ингредиенты на 4 порции:

мука пшеничная — 1 стакан;

яйца куриные — 2 шт.;

вода — 3/4 стакана

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

сода пищевая — 1 ч. л.;

уксус — 1/4 ч. л.;

масло подсолнечное — 5 ст. л.

Способ приготовления:

Просейте муку, смешайте ее в глубокой миске с сахаром и солью. По желанию можете добавить щепотку молотой корицы или щепотку ванилина. Туда же влейте воду комнатной температуры. Соду погасите уксусом, добавьте в смесь. Вбейте яйца, все очень хорошо перемешайте. В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. С помощью столовой ложки выложите тесто, сформируйте оладьи и поджарьте их с одной стороны в течение 1-1,5 минуты. Переверните на другую сторону, обжарьте в течение 30 секунд. Таким образом пожарьте все оладьи и выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы жир впитался.

Подавайте оладьи с кофейным кремом или сгущённым молоком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!