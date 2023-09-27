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Просто смешайте муку с водой: проще рецепта оладий не найдете

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Фантастический завтрак вы приготовите без суеты на кухне
Фантастический завтрак вы приготовите без суеты на кухне. Фото shuba.life

Вкусно, сытно и невероятно просто

Что может быть лучше на завтрак, чем пышные и ароматные оладьи? Они способны быстро поднять с кровати даже сонь!

Однако бывает такое, что оладьи не поднимаются. В таком случае вам придет на помощь рецепт Shuba. Для них вам не нужно ни молоко, ни кефир — готовится такая вкуснятина на воде, а получаются блины просто фантастическими. Попробуем?

Как приготовить оладьи на воде

Ингредиенты на 4 порции:

  • мука пшеничная — 1 стакан;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • вода — 3/4 стакана
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • сода пищевая — 1 ч. л.;
  • уксус — 1/4 ч. л.;
  • масло подсолнечное — 5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, смешайте ее в глубокой миске с сахаром и солью. По желанию можете добавить щепотку молотой корицы или щепотку ванилина. Туда же влейте воду комнатной температуры.
  2. Соду погасите уксусом, добавьте в смесь. Вбейте яйца, все очень хорошо перемешайте.
  3. В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. С помощью столовой ложки выложите тесто, сформируйте оладьи и поджарьте их с одной стороны в течение 1-1,5 минуты. Переверните на другую сторону, обжарьте в течение 30 секунд.
  4. Таким образом пожарьте все оладьи и выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы жир впитался.

Подавайте оладьи с кофейным кремом или сгущённым молоком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Оладьи #Готовим дома