Просто смешайте муку с водой: проще рецепта оладий не найдете
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Вкусно, сытно и невероятно просто
Что может быть лучше на завтрак, чем пышные и ароматные оладьи? Они способны быстро поднять с кровати даже сонь!
Однако бывает такое, что оладьи не поднимаются. В таком случае вам придет на помощь рецепт Shuba. Для них вам не нужно ни молоко, ни кефир — готовится такая вкуснятина на воде, а получаются блины просто фантастическими. Попробуем?
Как приготовить оладьи на воде
Ингредиенты на 4 порции:
- мука пшеничная — 1 стакан;
- яйца куриные — 2 шт.;
- вода — 3/4 стакана
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- уксус — 1/4 ч. л.;
- масло подсолнечное — 5 ст. л.
Способ приготовления:
- Просейте муку, смешайте ее в глубокой миске с сахаром и солью. По желанию можете добавить щепотку молотой корицы или щепотку ванилина. Туда же влейте воду комнатной температуры.
- Соду погасите уксусом, добавьте в смесь. Вбейте яйца, все очень хорошо перемешайте.
- В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. С помощью столовой ложки выложите тесто, сформируйте оладьи и поджарьте их с одной стороны в течение 1-1,5 минуты. Переверните на другую сторону, обжарьте в течение 30 секунд.
- Таким образом пожарьте все оладьи и выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы жир впитался.
Подавайте оладьи с кофейным кремом или сгущённым молоком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!