Проще только их съесть: самый ленивый рецепт вареников с картофелем
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Простой рецепт, а блюдо получится невероятным
У многих народов мира есть традиционные блюда из теста, однако самый богатый выбор начинок — только у украинских вареников. Если же у вас осталось со вчерашнего ужина картофельное пюре, не спешите его выбрасывать — у вас получатся сногсшибательное блюдо!
Ароматные и вкусные ленивые вареники по рецепту Shuba вы приготовите быстро и просто. Вы можете сдобрить блюдо зажаркой из моркови, лука и сала или добавить сливочное масло в тарелку с горячими варениками. Если же добавить сахар в тесто, то вареники можно будет подать с вареньем, ягодами или сыром. Идем готовить?
Как приготовить ленивые вареники из картофельного пюре
Ингредиенты:
- картофельное пюре — 200 г;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- мука пшеничная — 60 г;
- крахмал картофельный — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Используйте вчерашнее пюре или в случае отсутствия приготовьте. Для этого картофель отварите, потолките его и охладите. При необходимости пропустите через мясорубку или снова потолките до образования однородного пюре.
- В картофельное пюре добавьте муку, яйца, приправьте по своему вкусу и замесите тугое тесто. При необходимости добавьте крахмал — тесто должно получится достаточно жестким.
- Получившееся тесто раскатайте и разрежьте на толстые палочки.
- Воду вскипятите, подсолите, бросьте ленивые вареники, доведите до кипения. Помешивая, готовьте около 2 минут.
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