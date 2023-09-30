Проще только их съесть: самый ленивый рецепт вареников с картофелем

Простой рецепт, а блюдо получится невероятным

У многих народов мира есть традиционные блюда из теста, однако самый богатый выбор начинок — только у украинских вареников. Если же у вас осталось со вчерашнего ужина картофельное пюре, не спешите его выбрасывать — у вас получатся сногсшибательное блюдо!

Ароматные и вкусные ленивые вареники по рецепту Shuba вы приготовите быстро и просто. Вы можете сдобрить блюдо зажаркой из моркови, лука и сала или добавить сливочное масло в тарелку с горячими варениками. Если же добавить сахар в тесто, то вареники можно будет подать с вареньем, ягодами или сыром. Идем готовить?

Как приготовить ленивые вареники из картофельного пюре

Ингредиенты:

картофельное пюре — 200 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

мука пшеничная — 60 г;

крахмал картофельный — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Используйте вчерашнее пюре или в случае отсутствия приготовьте. Для этого картофель отварите, потолките его и охладите. При необходимости пропустите через мясорубку или снова потолките до образования однородного пюре. В картофельное пюре добавьте муку, яйца, приправьте по своему вкусу и замесите тугое тесто. При необходимости добавьте крахмал — тесто должно получится достаточно жестким. Получившееся тесто раскатайте и разрежьте на толстые палочки. Воду вскипятите, подсолите, бросьте ленивые вареники, доведите до кипения. Помешивая, готовьте около 2 минут.

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