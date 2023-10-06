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Пол часа – и готово: необычное блюдо из картофеля на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Простое блюдо из картофеля, которое понравится всем
Простое блюдо из картофеля, которое понравится всем. Фото recept.ua

Фантастически вкусное блюдо из простых продуктов

Иногда случаются непредсказуемые обстоятельства, когда приходишь домой, а в холодильнике мышь повесилась. В таком случае вкусное и сытное блюдо можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, которые, возможно, все же найдутся дома или их легко можно купить в ближайшем магазинчике.

Картофель с яйцами и сыром на сковороде приятно удивит вас своим вкусом. А рецептом этого блюда поделились на You-Tube-канале "Домашняя кухня".

Как приготовить картофель с сыром

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Подсолнечное масло — 30 г
  • Лук – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Картофель помыть, почистить, порезать кубиками, выложить на разогретую сковороду.
  2. Мелко нарезать лук, добавить к картофелю.
  3. Взбить яйцо, добавить к нему натертый сыр, перемешать.
  4. Когда картофель с луком почти готов, добавить к ним яичную-сырную смесь, перемешать, потушить 5 минут.

А если вы не любите долго стоять у плиты, рекомендуем также приготовить "ленивые вареники" по рецепту "Телеграфа". Блюдо не требует много времени для приготовления и является идеальным, чтобы быстро перекусить.

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#Сыр #Картофель #Ужин #Яйця