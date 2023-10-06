Пол часа – и готово: необычное блюдо из картофеля на скорую руку
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Фантастически вкусное блюдо из простых продуктов
Иногда случаются непредсказуемые обстоятельства, когда приходишь домой, а в холодильнике мышь повесилась. В таком случае вкусное и сытное блюдо можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, которые, возможно, все же найдутся дома или их легко можно купить в ближайшем магазинчике.
Картофель с яйцами и сыром на сковороде приятно удивит вас своим вкусом. А рецептом этого блюда поделились на You-Tube-канале "Домашняя кухня".
Как приготовить картофель с сыром
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Сыр твердый – 50 г
- Яйца – 1 шт.
- Подсолнечное масло — 30 г
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления:
- Картофель помыть, почистить, порезать кубиками, выложить на разогретую сковороду.
- Мелко нарезать лук, добавить к картофелю.
- Взбить яйцо, добавить к нему натертый сыр, перемешать.
- Когда картофель с луком почти готов, добавить к ним яичную-сырную смесь, перемешать, потушить 5 минут.
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