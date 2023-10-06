Пол часа – и готово: необычное блюдо из картофеля на скорую руку

Фантастически вкусное блюдо из простых продуктов

Иногда случаются непредсказуемые обстоятельства, когда приходишь домой, а в холодильнике мышь повесилась. В таком случае вкусное и сытное блюдо можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, которые, возможно, все же найдутся дома или их легко можно купить в ближайшем магазинчике.

Картофель с яйцами и сыром на сковороде приятно удивит вас своим вкусом. А рецептом этого блюда поделились на You-Tube-канале "Домашняя кухня".

Как приготовить картофель с сыром

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Сыр твердый – 50 г

Яйца – 1 шт.

Подсолнечное масло — 30 г

Лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить, порезать кубиками, выложить на разогретую сковороду. Мелко нарезать лук, добавить к картофелю. Взбить яйцо, добавить к нему натертый сыр, перемешать. Когда картофель с луком почти готов, добавить к ним яичную-сырную смесь, перемешать, потушить 5 минут.

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