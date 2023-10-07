Даже дети попросят добавки: рецепт печеночных котлет с манкой

Котлетки можно подавать с гречкой или картофельным пюре

Печень любят далеко не все. Однако, зная секреты приготовления этого субпродукта, гости не только не догадаются из чего приготовлены котлеты, но и будут просить добавки.

Печеночные котлеты с манкой – это бюджетное блюдо из простого набора ингредиентов. Их можно подавать с картофельным пюре, гречкой, салатами или свежими овощами. А рецептом блюда с нами поделились на портале "Я бы поела".

Как приготовить печеночные котлеты?

Ингредиенты:

Печень куриная — 500 г

Крупа манна – 2 ст. л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука пшеничная – 1 ст. л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Соль, перец черный – по вкусу

Масло для жарки

Способ приготовления:

Печень промыть, очистить от пленок, убрать излишнее. Овощи почистить, произвольно нарезать. Овощи вместе с субпродуктом перебить в блендере или пропустить через мясорубку. Смесь вылить в миску, вбить туда яйцо, посолить, поперчить перемешать. Добавить манку и просеянную муку, перемешать, оставить на 20 минут, снова перемешать. Котлеты жарить на хорошо разогретой сковороде, выливая примерно по 2 ложки печеночного теста.

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