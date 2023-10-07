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Даже дети попросят добавки: рецепт печеночных котлет с манкой

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Простой рецепт быстрого обеда или ужина
Простой рецепт быстрого обеда или ужина. Фото telegraf.com.ua

Котлетки можно подавать с гречкой или картофельным пюре

Печень любят далеко не все. Однако, зная секреты приготовления этого субпродукта, гости не только не догадаются из чего приготовлены котлеты, но и будут просить добавки.

Печеночные котлеты с манкой – это бюджетное блюдо из простого набора ингредиентов. Их можно подавать с картофельным пюре, гречкой, салатами или свежими овощами. А рецептом блюда с нами поделились на портале "Я бы поела".

Как приготовить печеночные котлеты?

Ингредиенты:

  • Печень куриная — 500 г
  • Крупа манна – 2 ст. л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 1 ст. л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Соль, перец черный – по вкусу
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Печень промыть, очистить от пленок, убрать излишнее.
  2. Овощи почистить, произвольно нарезать.
  3. Овощи вместе с субпродуктом перебить в блендере или пропустить через мясорубку.
  4. Смесь вылить в миску, вбить туда яйцо, посолить, поперчить перемешать.
  5. Добавить манку и просеянную муку, перемешать, оставить на 20 минут, снова перемешать.
  6. Котлеты жарить на хорошо разогретой сковороде, выливая примерно по 2 ложки печеночного теста.

А если вы любите субпродукты рекомендуем также приготовить тушеную печень с яблоками по рецепту "Телеграфа". Этот фрукт отлично сочетается с субпродуктом.

Теги:
#Печень #Субпродукты #Котлеты #Готовим дома