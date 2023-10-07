Даже дети попросят добавки: рецепт печеночных котлет с манкой
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Котлетки можно подавать с гречкой или картофельным пюре
Печень любят далеко не все. Однако, зная секреты приготовления этого субпродукта, гости не только не догадаются из чего приготовлены котлеты, но и будут просить добавки.
Печеночные котлеты с манкой – это бюджетное блюдо из простого набора ингредиентов. Их можно подавать с картофельным пюре, гречкой, салатами или свежими овощами. А рецептом блюда с нами поделились на портале "Я бы поела".
Как приготовить печеночные котлеты?
Ингредиенты:
- Печень куриная — 500 г
- Крупа манна – 2 ст. л.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Мука пшеничная – 1 ст. л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Соль, перец черный – по вкусу
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Печень промыть, очистить от пленок, убрать излишнее.
- Овощи почистить, произвольно нарезать.
- Овощи вместе с субпродуктом перебить в блендере или пропустить через мясорубку.
- Смесь вылить в миску, вбить туда яйцо, посолить, поперчить перемешать.
- Добавить манку и просеянную муку, перемешать, оставить на 20 минут, снова перемешать.
- Котлеты жарить на хорошо разогретой сковороде, выливая примерно по 2 ложки печеночного теста.
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