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Тесто, как пух: невероятно вкусные булочки с сахарной крошкой

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Идеальная посыпанная сладкой крошкой сдоба
Идеальная посыпанная сладкой крошкой сдоба. Фото miysvit.pp.ua

Такие булочки с начинкой из вареной сгущенки, придутся вам по вкусу и станут одним из самых любимых

Многие с детства помнят вкусную ароматную выпечку, покрытую хрустящими золотистыми крошками. Она не только выглядит аппетитно, но и является действительно вкусной.

Пышные домашние булочки со сгущенкой получаются воздушными и точно всем понравятся. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Мой мир".

Как приготовить булочки с сахарной крошкой

Ингредиенты:

Для теста

  • мука — 400 — 420 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • молоко теплое – 200 г;
  • сахар – 3 ст. л;
  • масло сливочное — 50 г;
  • дрожжи — 7 г;
  • соль – 1 ч. л;
  • масло – 3 ст. л.

Для присыпки

  • сахар, 30 г;
  • мука, 30 г;
  • масло сливочное, 15 м

Способ приготовления:

  1. В теплое молоко добавить 1 столовую ложку сахара и дрожжи, перемешать.
  2. Добавить 3 столовых ложки муки, перемешать, оставить на 20 минут в теплом месте.
  3. Яйцо смешать с солью, оставшимся сахаром и растопленным сливочным маслом.
  4. Вылить смесь в опару и перемешать.
  5. Постепенно добавить просеянную муку, перемешивать лопаткой. Влить масло.
  6. Рабочую поверхность присыпать мукой, выложить на нее тесто и вымешивать, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
  7. Миску смазать растительным маслом, выложить туда тесто, прикрыть полотенцем и снова оставить на 30 минут в теплом месте.
  8. Тесто разделить на 12 равных частей, каждый раскатать в шарик, накрыть пленкой и оставить на 10 минут.
  9. Для присыпки смешать муку с сахаром, добавить маслом и руками разомкнуть, превращая смесь в крошку.
  10. В каждую булочку ложкой осторожно положить сгущенку, защипнуть края.
  11. Булочки положить на противень, застеленный пергаментом, накрыть полотенцем, оставить на 20 минут.
  12. Булочки смазать яйцом, смешанным с водой, посыпать присыпкой.
  13. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.

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#Булочки #Выпечка #Готовим дома