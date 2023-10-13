Тесто, как пух: невероятно вкусные булочки с сахарной крошкой

Такие булочки с начинкой из вареной сгущенки, придутся вам по вкусу и станут одним из самых любимых

Многие с детства помнят вкусную ароматную выпечку, покрытую хрустящими золотистыми крошками. Она не только выглядит аппетитно, но и является действительно вкусной.

Пышные домашние булочки со сгущенкой получаются воздушными и точно всем понравятся. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Мой мир".

Как приготовить булочки с сахарной крошкой

Ингредиенты:

Для теста

мука — 400 — 420 г;

яйцо — 1 шт;

молоко теплое – 200 г;

сахар – 3 ст. л;

масло сливочное — 50 г;

дрожжи — 7 г;

соль – 1 ч. л;

масло – 3 ст. л.

Для присыпки

сахар, 30 г;

мука, 30 г;

масло сливочное, 15 м

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить 1 столовую ложку сахара и дрожжи, перемешать. Добавить 3 столовых ложки муки, перемешать, оставить на 20 минут в теплом месте. Яйцо смешать с солью, оставшимся сахаром и растопленным сливочным маслом. Вылить смесь в опару и перемешать. Постепенно добавить просеянную муку, перемешивать лопаткой. Влить масло. Рабочую поверхность присыпать мукой, выложить на нее тесто и вымешивать, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Миску смазать растительным маслом, выложить туда тесто, прикрыть полотенцем и снова оставить на 30 минут в теплом месте. Тесто разделить на 12 равных частей, каждый раскатать в шарик, накрыть пленкой и оставить на 10 минут. Для присыпки смешать муку с сахаром, добавить маслом и руками разомкнуть, превращая смесь в крошку. В каждую булочку ложкой осторожно положить сгущенку, защипнуть края. Булочки положить на противень, застеленный пергаментом, накрыть полотенцем, оставить на 20 минут. Булочки смазать яйцом, смешанным с водой, посыпать присыпкой. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.

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