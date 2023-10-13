Тесто, как пух: невероятно вкусные булочки с сахарной крошкой
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Такие булочки с начинкой из вареной сгущенки, придутся вам по вкусу и станут одним из самых любимых
Многие с детства помнят вкусную ароматную выпечку, покрытую хрустящими золотистыми крошками. Она не только выглядит аппетитно, но и является действительно вкусной.
Пышные домашние булочки со сгущенкой получаются воздушными и точно всем понравятся. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Мой мир".
Как приготовить булочки с сахарной крошкой
Ингредиенты:
Для теста
- мука — 400 — 420 г;
- яйцо — 1 шт;
- молоко теплое – 200 г;
- сахар – 3 ст. л;
- масло сливочное — 50 г;
- дрожжи — 7 г;
- соль – 1 ч. л;
- масло – 3 ст. л.
Для присыпки
- сахар, 30 г;
- мука, 30 г;
- масло сливочное, 15 м
Способ приготовления:
- В теплое молоко добавить 1 столовую ложку сахара и дрожжи, перемешать.
- Добавить 3 столовых ложки муки, перемешать, оставить на 20 минут в теплом месте.
- Яйцо смешать с солью, оставшимся сахаром и растопленным сливочным маслом.
- Вылить смесь в опару и перемешать.
- Постепенно добавить просеянную муку, перемешивать лопаткой. Влить масло.
- Рабочую поверхность присыпать мукой, выложить на нее тесто и вымешивать, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
- Миску смазать растительным маслом, выложить туда тесто, прикрыть полотенцем и снова оставить на 30 минут в теплом месте.
- Тесто разделить на 12 равных частей, каждый раскатать в шарик, накрыть пленкой и оставить на 10 минут.
- Для присыпки смешать муку с сахаром, добавить маслом и руками разомкнуть, превращая смесь в крошку.
- В каждую булочку ложкой осторожно положить сгущенку, защипнуть края.
- Булочки положить на противень, застеленный пергаментом, накрыть полотенцем, оставить на 20 минут.
- Булочки смазать яйцом, смешанным с водой, посыпать присыпкой.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.
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