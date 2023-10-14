Не выбрасывайте вчерашние макароны: вкусные оладьи получатся именно из них
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Близкие сначала удивятся, но им точно понравится
Что может быть приятнее, чем окончательно очнуться от аромата жареных оладий, даже если вы их готовите. Оладьи на завтрак — всегда прекрасная идея и отличное начало дня.
Если все рецепты уже перепробованы, то пора начинать экспериментировать. И если у вас в холодильнике осталась вермишель после вчерашнего ужина, доставайте ее смело. По рецепту Smachnonews у вас получатся отличные оладьи.
Как приготовить оладьи из вчерашней вермишели
Ингредиенты на 2 порции:
- 200 граммов вермишели;
- 360 граммов твердого сыра;
- 4 куриных яйца;
- 150 граммов зеленого лука;
- 12 граммов соли;
- 4 грамма черного молотого перца;
- 6 граммов сухого чеснока;
- 120 граммов масла.
Способ приготовления:
- Для начала подготовим все ингредиенты. Отвариваем вермишель или берем ту, которая осталась после вчерашнего ужина. Зелень мелко режем, сыр трем на мелкую терку.
- Вермишель смешиваем с зеленью, тертым сыром, яйцами, добавляем специи и все тщательно перемешиваем ложкой до однородного состояния.
- На среднем огне разогреваем сковороду с маслом, ложкой выкладываем тесто. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте оладьи с домашней сметаной или любимым соусом. Хорошего вам дня!