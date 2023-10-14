Не выбрасывайте вчерашние макароны: вкусные оладьи получатся именно из них

Близкие сначала удивятся, но им точно понравится

Что может быть приятнее, чем окончательно очнуться от аромата жареных оладий, даже если вы их готовите. Оладьи на завтрак — всегда прекрасная идея и отличное начало дня.

Если все рецепты уже перепробованы, то пора начинать экспериментировать. И если у вас в холодильнике осталась вермишель после вчерашнего ужина, доставайте ее смело. По рецепту Smachnonews у вас получатся отличные оладьи.

Как приготовить оладьи из вчерашней вермишели

Ингредиенты на 2 порции:

200 граммов вермишели;

360 граммов твердого сыра;

4 куриных яйца;

150 граммов зеленого лука;

12 граммов соли;

4 грамма черного молотого перца;

6 граммов сухого чеснока;

120 граммов масла.

Способ приготовления:

Для начала подготовим все ингредиенты. Отвариваем вермишель или берем ту, которая осталась после вчерашнего ужина. Зелень мелко режем, сыр трем на мелкую терку. Вермишель смешиваем с зеленью, тертым сыром, яйцами, добавляем специи и все тщательно перемешиваем ложкой до однородного состояния. На среднем огне разогреваем сковороду с маслом, ложкой выкладываем тесто. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте оладьи с домашней сметаной или любимым соусом. Хорошего вам дня!