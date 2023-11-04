Раскупите куриные грудки в магазине: вкусные рулетики с плавленым сырком
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Это очень нежно, сочно и ароматно
Куриные рулетики с плавлеными сырками можно приготовить к ужину или подать на праздничный стол. Ингредиентов здесь минимум, а результат превосходный.
Блюдо получается сочным и очень ароматным – такие рулетики всегда нарасхват. А рецептом с нами поделились на портале "blyudovkusno.su".
Как приготовить куриные рулетики с плавлеными сырками
Ингредиенты:
- куриное филе — 4 шт.
- плавленые сырки — 1-2 шт.
- сыр – 100 г
- сметана – 150 г
- чеснок — 3 зуб.
- соль
- специи
- масло растительное
- зелень
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать пластинками, отбить, посолить, поперчить.
- Плавленые сырки натереть на терке, добавить зелень, чеснок, немного сметаны или майонеза.
- Выложить сырную начинку на куриное филе, свернуть рулетиком и закрепить зубочисткой.
- Обжарить рулетики с двух сторон до легкой золотистой корочки и выложить в форму для запекания. Смазать сверху смесью сметаны и тертого сыра.
- Запекать блюдо на протяжении 20 минут при температуре 180 градусов.
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