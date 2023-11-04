Раскупите куриные грудки в магазине: вкусные рулетики с плавленым сырком

Это очень нежно, сочно и ароматно

Куриные рулетики с плавлеными сырками можно приготовить к ужину или подать на праздничный стол. Ингредиентов здесь минимум, а результат превосходный.

Блюдо получается сочным и очень ароматным – такие рулетики всегда нарасхват. А рецептом с нами поделились на портале "blyudovkusno.su".

Как приготовить куриные рулетики с плавлеными сырками

Ингредиенты:

куриное филе — 4 шт.

плавленые сырки — 1-2 шт.

сыр – 100 г

сметана – 150 г

чеснок — 3 зуб.

соль

специи

масло растительное

зелень

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать пластинками, отбить, посолить, поперчить. Плавленые сырки натереть на терке, добавить зелень, чеснок, немного сметаны или майонеза. Выложить сырную начинку на куриное филе, свернуть рулетиком и закрепить зубочисткой. Обжарить рулетики с двух сторон до легкой золотистой корочки и выложить в форму для запекания. Смазать сверху смесью сметаны и тертого сыра. Запекать блюдо на протяжении 20 минут при температуре 180 градусов.

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