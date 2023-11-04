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Раскупите куриные грудки в магазине: вкусные рулетики с плавленым сырком

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Вкусные и оригинальные рулетики из куриного филе
Вкусные и оригинальные рулетики из куриного филе. Фото youtube.com

Это очень нежно, сочно и ароматно

Куриные рулетики с плавлеными сырками можно приготовить к ужину или подать на праздничный стол. Ингредиентов здесь минимум, а результат превосходный.

Блюдо получается сочным и очень ароматным – такие рулетики всегда нарасхват. А рецептом с нами поделились на портале "blyudovkusno.su".

Как приготовить куриные рулетики с плавлеными сырками

Ингредиенты:

  • куриное филе — 4 шт.
  • плавленые сырки — 1-2 шт.
  • сыр – 100 г
  • сметана – 150 г
  • чеснок — 3 зуб.
  • соль
  • специи
  • масло растительное
  • зелень

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать пластинками, отбить, посолить, поперчить.
  2. Плавленые сырки натереть на терке, добавить зелень, чеснок, немного сметаны или майонеза.
  3. Выложить сырную начинку на куриное филе, свернуть рулетиком и закрепить зубочисткой.
  4. Обжарить рулетики с двух сторон до легкой золотистой корочки и выложить в форму для запекания. Смазать сверху смесью сметаны и тертого сыра.
  5. Запекать блюдо на протяжении 20 минут при температуре 180 градусов.

А если вы любите куриное мясо, рекомендуем также приготовить мясной хлебец по рецепту "Телеграфа". Он быстро готовится, а продукты для него нужны самые простые.

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#Куриное филе #Готовим дома #Рулетики