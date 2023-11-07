Уберите винегрет и "Шубу" из холодильника: их место займет свекольная намазка

Раз-два — и можно перекусить

Свекла — очень полезный и важный продукт на нашей кухне. С ней можно приготовить не только любимый винегрет или классическую "Шубу", но и пикантную заправку.

Намазка по рецепту Shuba с ярким свекольным вкусом и цветом готовится быстро и даже без терки! Самое важное здесь — взять сочную свеклу и яблоко, и уже в зависимости от кислоты последнего регулировать количество уксуса. В рецепте указан белый винный уксус, но его можно заменить на яблочный уксус или лимонный сок.

Как приготовить намазку из свеклы

Ингредиенты на 4 порции:

свекла — 500 г;

яблоки — 100 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

растительное масло — 5 ст. л.;

белый винный уксус — 1 ч. л.;

лавровый лист молотый, смесь перцев, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Свеклу очистите и нарежьте. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте. Чеснок почистите и нарежьте. Подготовленные овощи и яблоки положите в чашу блендера и измельчите до желаемого размера. В полученную массу добавьте растительное масло, уксус, молотый лавровый лист и перец, все перемешайте. Свекольную массу выложите в сотейник, накройте крышкой и помешивая тушите на слабом огне 20-30 минут или до желаемой мягкости свеклы, при необходимости добавляйте немного горячей воды. Готовое блюдо посолите и перемешайте. Для более гладкой текстуры можно дополнительно перебить погружным блендером.

Подавайте намазку с австралийским хлебом по рецепту "Телеграфа". Это потрясающее блюдо!