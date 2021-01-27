Дети будут в восторге: победительница Мастер Шеф поделилась рецептом сосисок в тесте (видео)

Победительница Мастер Шеф, королева десертов Лиза Глинская удивляет своих подписчиков не только вкусными сладостями, но и рецептами основных блюд, закусок и салатов.

На своем ютуб-канале и странице в Инстаграм она опубликовала новый рецепт и рассказала, как приготовить вкусные и красивые сосиски в тесте фило с сыром.

Ингредиенты:

200 г теста фило

200 г твердого сыра

12 сосисок

2-3 яйца

50 г сливочного масла

Соль

Приготовление:

1. Натрите сыр на мелкой терке.

2. Размешайте яйца с солью.

3. Возьмите пласт теста фило и смажьте тонким слоем сливочного масла. Поверх положите еще один слой теста фило и снова смажьте маслом - всего должно получиться четыре слоя теста.

4. Разрежьте пласт на 6 равных частей.

5. Посыпьте каждую часть сыром, выложите сосиску и заверните. Края теста закрепите яйцом.

6. Обмакните сосиску в тесте в яйцо и швом вниз выложите на противень с пергаментом.

7. Отправьте сосиски запекаться в духовку, разогретую до 190С, на 12 минут.

Приятного аппетита!

Самые интересные рецепты сладких блюд от судей и победителей проекта "Мастер Шеф":