Дети будут в восторге: победительница Мастер Шеф поделилась рецептом сосисок в тесте (видео)

Победительница Мастер Шеф, королева десертов Лиза Глинская удивляет своих подписчиков не только вкусными сладостями, но и рецептами основных блюд, закусок и салатов.
На своем ютуб-канале и странице в Инстаграм она опубликовала новый рецепт и рассказала, как приготовить вкусные и красивые сосиски в тесте фило с сыром.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Натрите сыр на мелкой терке.
2. Размешайте яйца с солью.
3. Возьмите пласт теста фило и смажьте тонким слоем сливочного масла. Поверх положите еще один слой теста фило и снова смажьте маслом - всего должно получиться четыре слоя теста.
4. Разрежьте пласт на 6 равных частей.
5. Посыпьте каждую часть сыром, выложите сосиску и заверните. Края теста закрепите яйцом.
6. Обмакните сосиску в тесте в яйцо и швом вниз выложите на противень с пергаментом.
7. Отправьте сосиски запекаться в духовку, разогретую до 190С, на 12 минут.
Приятного аппетита!
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