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Просто и вкусно: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом пасты с мясными шариками (видео)

Просто и вкусно: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом пасты с мясными шариками (видео)
Обновлено 08:47 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко любит порадовать своих подписчиков вкусными, а главное простыми рецептами.

Мало кто не любит длинные макароны-спагетти, которые в Италии называют паста. А если к ним в добавок идут мясные шарики...

"Паста с митболами в томатном соусе - это то блюдо, которое я ел бы каждый день" - говорит Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 500 г спагетти
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • 500 г говяжьего (или телячьего) фарша
  • 350 г томатов Пилате
  • 1/3 ч. л. молотый кориандр
  • 1/3 чили
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. итальянские травы (+ по вкусу в соус)
  • 15 г пармезана
  • по вкусу соль и перец

Приготовление:

Отварите в подсоленной воде 500 г спагетти. Варите примерно 7-8 минут.

Говяжий фарш (500 г) посолите, добавьте 1/3 ч. л. молотого кориандра и 1 ст. л. итальянских трав. Хорошо перемешайте фарш и немного отбейте его руками о поверхность миски или поваренной поверхности. Сформируйте 12-15 шариков с фарша.

Раздавите плоской стороной лезвия ножа 2-3 зубчика чеснока. Перец чили, примерно 1/3, нарежьте тонкими слайсами. На сковороде разогрейте 2-3 ст. л. оливкового масла и немного поджарьте чеснок с несколькими слайсами чили.

Добавьте шарики из фарша на сковороду и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки.

Добавьте на сковороду 350 г томатов Пилате. Если вы купили целые, предварительно измельчите их ножом. Можно добавить еще немного соли и щепотку итальянских трав.

Накройте сковороду крышкой и тушите митболы до готовности, примерно 5-7 минут. Готово!

Приятного аппетита!!!

 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
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