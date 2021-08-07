Фаршированные баклажаны в духовке: 3 необычных начинки

Поесть вкусно хочется всегда и поэтому сейчас самое время вспомнить о любимом блюде - запеченные баклажаны, фаршированные разными вкусными начинками.

В качестве начинки можно использовать множество различных продуктов. Вкусно будет и с овощами, и с грибами. Мясной фарш или куриное филе с чесноком, зеленью и сыром. Так много рецептов приготовления баклажанов в духовке, что просто разбегаются глаза.

"Телеграф" предлагает запечь лодочки из баклажанов с тремя супервкусными начинками.

Запеченные баклажаны, фаршированные овощами под сырной корочкой

Ингредиенты:

баклажаны среднего размера - 3 штуки;

морковь - 1 штука;

лук - 1 штука;

сладкий перец - 1/2 штуки;

сыр - 100-150 грамм;

зелень;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Чистый спелый баклажан без вмятин разрежьте вдоль на две половинки вместе с кожурой. Кожура нужна для жесткости баклажановой лодочки. Вырежьте у баклажана сердцевину.

2. Вытянутую мякоть баклажана нарежьте на кубики среднего размера, примерно как вы режете овощи в суп или салат. Позже мы будем закладывать их обратно в состав начинки. Подсолите эти кусочки и пока оставьте.

3. Лук нарежьте тонкими кусочками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Затем добавьте в сковородку тертую морковь.

4. Добавьте в сковороду кусочки баклажанов. Сладкий красный перец очистите от семян и нарежьте на кубики. Положите их в сковороду к остальным овощам и немного потушите, около 10 минут будет достаточно. Не забудьте слегка подсолить и поперчить по вкусу.

5. Немного остудите овощное рагу, что получилось в сковороде и начинайте фаршировать им лодочки из оставшихся баклажанов.

6. Вырежьте из фольги прямоугольники и оберните ими донышка баклажановых лодочек. Разложите баклажаны на противень и посыпьте сверху нашинкованной зеленью.

7. Поставьте баклажаны в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 25-30 минут. После этого вытяните и посыпьте тертым сыром. Верните в духовку минут на 10 до момента, пока сыр не расплавится и не зарумянится красивой корочкой.

Готовые баклажаны совсем немного остудите и можно подавать на стол. Такие вкусные запеченные баклажаны можно подавать холодными, получится отличная закуска.

Источник: photorecept.ru

Запеченные баклажаны с сыром, чесноком и укропом

Ингредиенты:

баклажаны - 2 шт;

творог нежирный - 150 грамм;

твердый сыр - 150 грамм;

яйцо - 1 штука;

чеснок - 1 зубчик;

свежий укроп, базилик и петрушка - по 2-3 веточки;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Чистые баклажаны разрежьте пополам. Чистить не надо, можно даже стебелек оставить, потому что сам овощ превратится в тарелочку, а кушать только содержимое.

2. Поставьте воду в большой кастрюле на плиту и дайте закипеть, положите туда баклажаны на 7-10 минут, чтобы они сварились до мягкости.

3. Возьмите отдельную миску, пока варятся баклажаны, приготовим начинку. Плотный нежирный творог раскрошите и положите в миску, натрите туда же сыр на крупной терке. Чеснок выдавите через пресс.

4. В миску к творогу с сыром разбейте одно сырое яйцо, оно даст составляющим прочную связь и вкусно подрумянится в дальнейшем в духовке. Нарежьте мелко зелень и добавьте туда же. Все хорошо перемешайте.

5. Сварившиеся баклажаны немного остудите. Затем возьмите столовую ложку и с ее помощью выньте из половинок овоща мякоть. Немного порежьте ее на мелкие кусочки и смешать с подготовленной начинкой. Слегка подсолите и поперчите по вкусу.

6. Полученные пустые лодочки из кожуры снова наполните, положив в них начинку. Уложите баклажаны на фольгу или пекарскую бумагу на противень и поставьте в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Духовку нужно нагреть заранее.

Когда запеченные баклажаны с сыром и чесноком будут готовы, они покроются красивой румяной корочкой. Вытягивайте их из духовки и красиво раскладывайте на блюде.

Источник: gastronom.ru

Баклажаны, фаршированные куриной грудкой и сыром

Ингредиенты:

большие баклажаны - 2 штуки;

куриная грудка - 250-300 грамм (1 кусочек филе)

твердый сыр - 100 грамм;

чеснок - 1 зубчик;

оливковое масло;

прованские травы и паприка - 1/2 чайной ложки;

соль и перец.

Способ приготовления:

1. Для того, чтобы начинка из куриной грудки получилась сочная и вкусная, необходимо немного замариновать мясо. Грудинку нарежьте на мелкие кусочки, положите в небольшую тарелку. Добавьте пол чайной ложки сушеных прованских трав и столько же молотой сладкой паприки. Слегка сбрызните оливковым маслом, не более столовой ложки. Выдавите к курице зубчик чеснока, можно натереть на мелкой терке. Подсолите по вкусу и перемешайте. Оставьте мариноваться некоторое время, пока будем готовить сами баклажаны.

2. Подготовим баклажаны. Вымойте их, удалите стебли и разрежьте пополам вдоль. Положите половинки баклажанов в форму для запекания, немного сбрызните оливковым маслом и поставьте запекаться в духовку при 180 градусах на 20-25 минут. За это время баклажаны станут мягкими и слегка подрумянятся.

3. Теперь необходимо извлечь мякоть из баклажана, не повредив при этом его кожицу. Сделайте круговой надрез по краю, а затем ложкой выньте серединку.

4. Мякоть, которую вырезали, порежьте на кусочки и смешайте с замаринованным куриным мясом. Немного подсолите.

5. Уложите начинку из куриного мяса с баклажанами в лодочки из кожуры, плотно разровняйте и поставьте запекаться в духовку на 20 минут.

6. Через 20 минут выньте фаршированные баклажаны из духовки и посыпьте тертым сыром. Верните запекаться еще на 5-7 минут, пока не зарумянится аппетитная сырная корочка.

Так как курицы сама по себе быстро готовится, а еще ее замариновали заранее, то через полчаса выпекания блюдо будет полностью готово к употреблению. Дайте баклажанам немного остыть и подавайте со свежей зеленью.

Источник: maggi.ru

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