Фаршированные баклажаны в духовке: 3 необычных начинки

Поесть вкусно хочется всегда и поэтому сейчас самое время вспомнить о любимом блюде - запеченные баклажаны, фаршированные разными вкусными начинками.
В качестве начинки можно использовать множество различных продуктов. Вкусно будет и с овощами, и с грибами. Мясной фарш или куриное филе с чесноком, зеленью и сыром. Так много рецептов приготовления баклажанов в духовке, что просто разбегаются глаза.
"Телеграф" предлагает запечь лодочки из баклажанов с тремя супервкусными начинками.
Запеченные баклажаны, фаршированные овощами под сырной корочкой
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Чистый спелый баклажан без вмятин разрежьте вдоль на две половинки вместе с кожурой. Кожура нужна для жесткости баклажановой лодочки. Вырежьте у баклажана сердцевину.
2. Вытянутую мякоть баклажана нарежьте на кубики среднего размера, примерно как вы режете овощи в суп или салат. Позже мы будем закладывать их обратно в состав начинки. Подсолите эти кусочки и пока оставьте.
3. Лук нарежьте тонкими кусочками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Затем добавьте в сковородку тертую морковь.
4. Добавьте в сковороду кусочки баклажанов. Сладкий красный перец очистите от семян и нарежьте на кубики. Положите их в сковороду к остальным овощам и немного потушите, около 10 минут будет достаточно. Не забудьте слегка подсолить и поперчить по вкусу.
5. Немного остудите овощное рагу, что получилось в сковороде и начинайте фаршировать им лодочки из оставшихся баклажанов.
6. Вырежьте из фольги прямоугольники и оберните ими донышка баклажановых лодочек. Разложите баклажаны на противень и посыпьте сверху нашинкованной зеленью.
7. Поставьте баклажаны в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 25-30 минут. После этого вытяните и посыпьте тертым сыром. Верните в духовку минут на 10 до момента, пока сыр не расплавится и не зарумянится красивой корочкой.
Готовые баклажаны совсем немного остудите и можно подавать на стол. Такие вкусные запеченные баклажаны можно подавать холодными, получится отличная закуска.
Источник: photorecept.ru
Запеченные баклажаны с сыром, чесноком и укропом
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Чистые баклажаны разрежьте пополам. Чистить не надо, можно даже стебелек оставить, потому что сам овощ превратится в тарелочку, а кушать только содержимое.
2. Поставьте воду в большой кастрюле на плиту и дайте закипеть, положите туда баклажаны на 7-10 минут, чтобы они сварились до мягкости.
3. Возьмите отдельную миску, пока варятся баклажаны, приготовим начинку. Плотный нежирный творог раскрошите и положите в миску, натрите туда же сыр на крупной терке. Чеснок выдавите через пресс.
4. В миску к творогу с сыром разбейте одно сырое яйцо, оно даст составляющим прочную связь и вкусно подрумянится в дальнейшем в духовке. Нарежьте мелко зелень и добавьте туда же. Все хорошо перемешайте.
5. Сварившиеся баклажаны немного остудите. Затем возьмите столовую ложку и с ее помощью выньте из половинок овоща мякоть. Немного порежьте ее на мелкие кусочки и смешать с подготовленной начинкой. Слегка подсолите и поперчите по вкусу.
6. Полученные пустые лодочки из кожуры снова наполните, положив в них начинку. Уложите баклажаны на фольгу или пекарскую бумагу на противень и поставьте в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Духовку нужно нагреть заранее.
Когда запеченные баклажаны с сыром и чесноком будут готовы, они покроются красивой румяной корочкой. Вытягивайте их из духовки и красиво раскладывайте на блюде.
Источник: gastronom.ru
Баклажаны, фаршированные куриной грудкой и сыром
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Для того, чтобы начинка из куриной грудки получилась сочная и вкусная, необходимо немного замариновать мясо. Грудинку нарежьте на мелкие кусочки, положите в небольшую тарелку. Добавьте пол чайной ложки сушеных прованских трав и столько же молотой сладкой паприки. Слегка сбрызните оливковым маслом, не более столовой ложки. Выдавите к курице зубчик чеснока, можно натереть на мелкой терке. Подсолите по вкусу и перемешайте. Оставьте мариноваться некоторое время, пока будем готовить сами баклажаны.
2. Подготовим баклажаны. Вымойте их, удалите стебли и разрежьте пополам вдоль. Положите половинки баклажанов в форму для запекания, немного сбрызните оливковым маслом и поставьте запекаться в духовку при 180 градусах на 20-25 минут. За это время баклажаны станут мягкими и слегка подрумянятся.
3. Теперь необходимо извлечь мякоть из баклажана, не повредив при этом его кожицу. Сделайте круговой надрез по краю, а затем ложкой выньте серединку.
4. Мякоть, которую вырезали, порежьте на кусочки и смешайте с замаринованным куриным мясом. Немного подсолите.
5. Уложите начинку из куриного мяса с баклажанами в лодочки из кожуры, плотно разровняйте и поставьте запекаться в духовку на 20 минут.
6. Через 20 минут выньте фаршированные баклажаны из духовки и посыпьте тертым сыром. Верните запекаться еще на 5-7 минут, пока не зарумянится аппетитная сырная корочка.
Так как курицы сама по себе быстро готовится, а еще ее замариновали заранее, то через полчаса выпекания блюдо будет полностью готово к употреблению. Дайте баклажанам немного остыть и подавайте со свежей зеленью.
Источник: maggi.ru
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