В центре Петербурга горел крупнейший универмаг города

Пожар в здании 20-го века начался на втором этаже, посетители и персонал были эвакуированы. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил площадь в 20 метров, 60 человек эвакуировали. Об этом сообщает местный портал "Невские новости".

Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня. На данный момент очаг пожара потушен, пожарные продолжают работать внутри здания.

Дом ленинградской торговли — крупнейший универсальный магазин Санкт-Петербурга, более известный за пределами города по популярной аббревиатуре ДЛТ.