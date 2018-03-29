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В центре Петербурга горел крупнейший универмаг города
В центре Петербурга загорелся крупнейший универсальный магазин города — "Дом ленинградской торговли".
Пожар в здании 20-го века начался на втором этаже, посетители и персонал были эвакуированы. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил площадь в 20 метров, 60 человек эвакуировали. Об этом сообщает местный портал "Невские новости".
Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня. На данный момент очаг пожара потушен, пожарные продолжают работать внутри здания.
Дом ленинградской торговли — крупнейший универсальный магазин Санкт-Петербурга, более известный за пределами города по популярной аббревиатуре ДЛТ.
Telegraf.com.ua