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РФ заняла территорию в Сирии, которую косвенно контролировали США

РФ заняла территорию в Сирии, которую косвенно контролировали США
22:16 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

РФ заняла территории Сирии, ранее контролированные поддерживаемыми США силами.

Российские военные вошли в район на севере Сирии, который ранее был контролируем поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами.

Об этом сообщает Newsweek.

Российское Минобороны распространило во вторник видео того, как российский военный транспорт проезжает по улице в районе города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо.

С 2011 года контроль над Манбиджем менялся большое количество раз. Последний раз регион контролировали в основном курдские Сирийские демократические силы, которых поддерживали США.

Однако Сирийские демократические силы уступили свои позиции войскам режима Башара Асада через страх начала наступления армии Турции после того как США завершат вывод 2 тысяч своих военных из Сирии.

В прошлом месяце президент США сначала отдал приказ о скором выводе американских войск из Сирии, а затем объявил, что процесс будет происходить медленным и осторожным образом.

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Сирия, США, РФ, Минобороны РФ, Войска РФ.
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