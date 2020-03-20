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Кремль о ценах на нефть: Неприятно, но не катастрофа

Кремль о ценах на нефть: Неприятно, но не катастрофа
13:25 Сегодня Телеграф УНИАН

В Кремле не видят катастрофы в падении цены на нефть.

В Кремле назвали цены на нефть "неприятными", но не катастрофичными для России.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура, вот в этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России, - наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее", - сказал Песков.

"Бывали времена, мы помним, когда цена была еще ниже. Здесь главное сейчас, конечно, что вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год, через два или через три. Даже если кто-то возьмется прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными", - добавил он.

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При этом он подчеркнул, что Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн на нефтяном рынке.

"Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовых войн", - сказал он.

Песков отметил, что у каждой страны есть свои бюджетные параметры и каждая страна выстраивает политику в зависимости от этих параметров.

"Вы знаете, что бюджет РФ посчитан по 42 доллара за баррель. Конечно, эта (текущая) цена - она для нас неблагоприятная, но подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится. И в краткосрочной, и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит", - добавил он.

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Он отметил, что коронавирус спровоцировал этот "шторм", но и до этого налицо была тенденция к сокращению мирового потребления нефти.

"Это факт, он очевидный, это не относится к категории прогнозов. Это констатация. Поэтому когда на эту тенденцию наоборот придет динамика повышательная, будем смотреть, мониторить", - сказал Песков.

Как сообщали СМИ, накануне совладелец "Лукойла" Леонид Федун назвал цену на нефть ниже 25 долларов за баррель катастрофической. По его словам, даже сторонники выхода из сделки ОПЕК+ "не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов".

Напомним: 

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Россия, Нефть, Дмитрий Песков, Цена на нефть.
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