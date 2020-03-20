Кремль о ценах на нефть: Неприятно, но не катастрофа

В Кремле назвали цены на нефть "неприятными", но не катастрофичными для России.
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура, вот в этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России, - наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее", - сказал Песков.
"Бывали времена, мы помним, когда цена была еще ниже. Здесь главное сейчас, конечно, что вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год, через два или через три. Даже если кто-то возьмется прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными", - добавил он.
При этом он подчеркнул, что Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн на нефтяном рынке.
"Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовых войн", - сказал он.
Песков отметил, что у каждой страны есть свои бюджетные параметры и каждая страна выстраивает политику в зависимости от этих параметров.
"Вы знаете, что бюджет РФ посчитан по 42 доллара за баррель. Конечно, эта (текущая) цена - она для нас неблагоприятная, но подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится. И в краткосрочной, и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит", - добавил он.
Он отметил, что коронавирус спровоцировал этот "шторм", но и до этого налицо была тенденция к сокращению мирового потребления нефти.
"Это факт, он очевидный, это не относится к категории прогнозов. Это констатация. Поэтому когда на эту тенденцию наоборот придет динамика повышательная, будем смотреть, мониторить", - сказал Песков.
Как сообщали СМИ, накануне совладелец "Лукойла" Леонид Федун назвал цену на нефть ниже 25 долларов за баррель катастрофической. По его словам, даже сторонники выхода из сделки ОПЕК+ "не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов".
Напомним:
8 марта государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и пообещала увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.
В результате этого 9 марта цены на нефть упали на 30%.
12 марта, на фоне распространения коронавируса, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней.
После этого заявления цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 10,6%, а стоимость WTI — на 10,44%
По оценкам министра финансов РФ, федеральный бюджет в 2020 году лишится почти 3 триллионов рублей (около $37,5 млрд) нефтегазовых доходов при текущих ценах на нефть.