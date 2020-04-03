В России число заболевших коронавирусом перевалило за четыре тысячи

В РФ число заболевших Covid-19 перевалило за четыре тысячи, 601 новый случай отмечен за сутки.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 - до 4149, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 601 в 32 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

448 новых случаев зарегистрировано в Москве, 34 - в Московской области, 17 - в Краснодарском крае.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах", - сообщают в штабе.

"За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом: Республика Коми - 2, Москва -1, Пермский край -1. Итого умерло: 34", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

Напомним:

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

19 марта стало известно, что в Москве умерла первая пациентка от осложнений из-за Covid-19. Женщина имела сопутствующие тяжелые заболевания и ее не удалось спасти.

22 марта в связи с распространением коронавируса в РФ медики зарегистрировали более 360 случаев заболевания на COVID-19.

В России 31 марта зафиксировано 500 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 24 регионах (всего 73).

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.