COVID-19: РФ не будет возвращать своих граждан авиарейсами

Граждане РФ с полуночи субботы больше не могут возвращаться на родину авиарейсами в связи с решением правительства.
Об этом сообщает Interfax.
"Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину", - сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Как отмечается, график вывоза россиян обнародуют в понедельник. Правительственный штаб пошел на такой шаг с целью "максимальной защиты здоровья граждан и ограничения волны завезенных случаев коронавирусной инфекции" в РФ.
В РФ в течение суток 3 апреля был выявлен еще 601 случай заболевания коронавирусом (COVID-19). Общее количество больных в стране достигло 4 149 человек.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.