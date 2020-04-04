COVID-19: РФ не будет возвращать своих граждан авиарейсами

Власти РФ приняли решение не возвращать на родину своих граждан авиарейсами.

Граждане РФ с полуночи субботы больше не могут возвращаться на родину авиарейсами в связи с решением правительства.

Об этом сообщает Interfax.

"Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину", - сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, график вывоза россиян обнародуют в понедельник. Правительственный штаб пошел на такой шаг с целью "максимальной защиты здоровья граждан и ограничения волны завезенных случаев коронавирусной инфекции" в РФ.

В РФ в течение суток 3 апреля был выявлен еще 601 случай заболевания коронавирусом (COVID-19). Общее количество больных в стране достигло 4 149 человек.

Напомним: