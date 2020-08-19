Митинги в Беларуси: Лукашенко поручил КГБ пресекать действия организаторов

Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности выявлять организаторов акций протеста и пресекать их действия. Об этом сообщили в БЕЛТА.

Как отмечает издание, Комитету государственной безопасности Лукашенко поручил "выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси".

В свою очередь Министерству внутренних дел Лукашенко поручил не допускать "беспорядков" в стране, и особенно в Минске.

"В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - подчеркнул Лукашенко.

Ситуация в Беларуси на сегодня

Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас координирует свои действия с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Союзного государства и ОДКБ.

В Кремле не видят нужды в оказании военной поддержки Беларуси в рамках ОДКБ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина - Дмитрий Песков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

В Гродно силовики извинились за свои действия и отпустили всех протестующих.

Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к ЕС. Она заявила, что выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированными.

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси остановить насилие в сторону мирных демонстрантов.