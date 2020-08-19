Лукашенко утвердил новый состав беларусского правительства

Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром страны с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Об этом сообщили пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 19 августа.

Еще одним указом он назначил членов правительства.

Все руководители силовых ведомств сохранили свои должности.

Ситуация в Беларуси на сегодня

Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас координирует свои действия с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Союзного государства и ОДКБ.

В Кремле не видят нужды в оказании военной поддержки Беларуси в рамках ОДКБ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина - Дмитрий Песков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

В Гродно силовики извинились за свои действия и отпустили всех протестующих.

Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к ЕС. Она заявила, что выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированными.

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси остановить насилие в сторону мирных демонстрантов.