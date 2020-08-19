Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кравчук "приятно удивил" на переговорах ТКГ: детали
Кравчук "приятно удивил" на переговорах ТКГ: детали
Лукашенко утвердил новый состав беларусского правительства
Лукашенко утвердил новый состав беларусского правительства
Куман: Барселона – клуб моей мечты
Куман: Барселона – клуб моей мечты
Звезда "Очень странных дел" устроился на работу в обычное кафе
Звезда "Очень странных дел" устроился на работу в обычное кафе

Лукашенко утвердил новый состав беларусского правительства

Лукашенко утвердил новый состав беларусского правительства
20:11 Сегодня Телеграф
Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром страны с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Об этом сообщили пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 19 августа.

Еще одним указом он назначил членов правительства.

Все руководители силовых ведомств сохранили свои должности.

Ситуация в Беларуси на сегодня

Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас координирует свои действия с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Союзного государства и ОДКБ.

В Кремле не видят нужды в оказании военной поддержки Беларуси в рамках ОДКБ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина - Дмитрий Песков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

В Гродно силовики извинились за свои действия и отпустили всех протестующих.

Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к ЕС. Она заявила, что выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированными.

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси остановить насилие в сторону мирных демонстрантов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2020 года
02 "Обратился к рабочим, я тоже так делал": Горбачев назвал ошибку Лукашенко
03 "Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе
04 "Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком": вирусы могут передаваться через пыль
05 "Желаю им всего наилучшего": исполнитель роли Морфиуса рассказал, почему не участвует в съемках четвертой части "Матрицы"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Европейский совет ввведет санкции против Беларуси
Европейский совет ввведет санкции против Беларуси
Карантин: в Греции ввели новые ограничения в популярных туристических местах
Карантин: в Греции ввели новые ограничения в популярных туристических местах
Штаб ООС: оккупанты единожды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: оккупанты единожды нарушали "тишину"
&quot;The Plan&quot;: Трэвис Скотт записал саундтрек к нашумевшему фильму Нолана &quot;Довод&quot;
"The Plan": Трэвис Скотт записал саундтрек к нашумевшему фильму Нолана "Довод"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь