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"Если кто-то не хочет работать - не заставляйте": Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия

"Если кто-то не хочет работать - не заставляйте": Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил 24 августа закрыть бастующие предприятия "на замок".

"Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим", - сказал Лукашенко на митинге в Гродно в субботу, пишет белорусский Интерфакс.

По его мнению тогда "люди остынут", а после этого "разберемся потом кого пригласить на это предприятие".

Ранее в субботу Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гродненской области вместо прежнего губернатора Владимира Кравцова.

Также он поручил МВД и КГБ в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, и выявить всех "подстрекателей и провокаторов".

"Как бы кому-то не нравилось, надо выявить аккуратно, не толпами, всех подстрекателей и провокаторов", - добавил он, заявив, что у властей Беларуси "есть все списки их".

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Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Также он утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".

15 августа Лукашенко распорядился перебросить витебских десантников к западной границе, в Гродно.

На следующий день он выступил на митинге в его поддержку и припугнул собравшихся "чернокожими, желторотыми и белобрысыми" солдатами НАТО.

Отвечая на заявление Лукашенко, пресс-секретарь НАТО отметила, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит.

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Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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