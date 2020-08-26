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Протесты в Минске: силовики согнали демонстрантов в Красный костел и никого не выпускают

Протесты в Минске: силовики согнали демонстрантов в Красный костел и никого не выпускают
Обновлено 23:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В центре столицы Беларуси на площади Независимости силовики вновь начали разгонять протестующих. Часть из них закрыли в красном костеле.

Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.

По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают.

Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом

 

 

Ранее на площади собрались участники акции протеста.

Правозащитники о протестах в Беларуси: Началась вторая волна задержаний

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы. Лидер оппозиции провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

Координационный совет белорусской оппозиции назвал "спорным" статус нового правительства Беларуси. На фоне этого профсоюзы обратились за поддержкой в международные организации.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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