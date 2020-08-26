Протесты в Минске: силовики согнали демонстрантов в Красный костел и никого не выпускают

В центре столицы Беларуси на площади Независимости силовики вновь начали разгонять протестующих. Часть из них закрыли в красном костеле.

Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.

По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают.

Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом

Минск. У Нины Багинской ОМОН забрал флаг. Она попыталась его отнять. pic.twitter.com/FOno9XWy2T — Pekвием по стране (@RuFailedState) August 26, 2020

Ранее на площади собрались участники акции протеста.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы. Лидер оппозиции провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

Координационный совет белорусской оппозиции назвал "спорным" статус нового правительства Беларуси. На фоне этого профсоюзы обратились за поддержкой в международные организации.