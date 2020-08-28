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СМИ: Лукашенко в 10 раз завысил количество граждан, на провластных митингах

СМИ: Лукашенко в 10 раз завысил количество граждан, на провластных митингах
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Глава Беларуси Александр Лукашенко завышает явку на митингах в свою поддержку не менее чем в 10 раз. Об этом сообщили в TUT.by.

Во время совещания по развитию промышленности Лукашенко заявил, что "в митингах за действующего президента выступило около 3 млн человек". 

Однако, как уже подсчитали в Сети, чтобы получить такое количество людей, ежедневно, начиная с 16 августа (с даты первого официального митинга), и по 27-е число включительно в поддержку Лукашенко на улицу должно было выходить по 250 тыс человек. 

Отмечается, что, по данным Национального статистического комитета Беларуси, на 20 февраля 2020 года население Беларуси составило 9 413 446 человек. То есть 250 тыс человек - это примерно 2,65% от населения. Три миллиона - около 31% населения. 

В отсутствие четкой статистики сложно утверждать, сколько людей действительно выходило на улицы "в поддержку мира, спокойствия и действующего президента Беларуси". Однако, если принять за данность, что каждые сутки по всей стране в митингах участвуют по 30 тыс человек, как один раз сообщили в МВД Беларуси, то все равно получится 360 тыс человек, что, разумеется, меньше, чем три миллиона.

Напомним о ситуации в Беларуси

В последние дни акции противников Лукашенко действительно стали гораздо менее многочисленными, но не прекратились.

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Протест, Митинг, Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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