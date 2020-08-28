СМИ: Лукашенко дал прямое указание силовикам насчет протестующих

В Беларуси силовики ограничили применение силы против участников митинга, однако президент Александр Лукашенко в любой момент готов вернуться к силовому сценарию. Об этом сообщил белорусский журналист Евгений Волошин.

"Лукашенко дал прямое указание и сказал о том, что "мы с ними разберемся уже в ближайшее время с начала недели". Силовики, с учетом того, какие проблемы им принесли эти акты насилия, теперь выполняют так, как могут - не задерживают женщин, нет грубых избиений", - рассказал Волошин.

Он напомнил, что в воскресенье оппозиция снова выйдет на улицы протестовать против результатов президентских выборов.

"На прошлой неделе в обычные будние дни тоже казалось, что все тихо, что на акцию в воскресенье не соберется много людей. Но людей собралось даже больше, чем 16 августа. Пришли более 100 тыс человек, и определенная эскалация была", - отметил журналист.

По его мнению, сейчас в Беларуси не стоит ожидать "какого-то уж очень силового варианта", когда снова людей начнут тысячами отправлять в следственные изоляторы.

"Задержание все равно будут, и тут такой момент, что возможны провокации - они были возможны в любой момент. Если кто-то разобьет окна в государственном учреждении, или подойдут ближе к Дворцу независимости, здесь могут быть абсолютно любые варианты, потому что Лукашенко не совсем сейчас предсказуем", - подчеркнул журналист.

Напомним о ситуации в Беларуси

Также сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко завышает явку на митингах в свою поддержку не менее чем в 10 раз.