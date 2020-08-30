В день рождения Лукашенко: в беларусской столице пройдет протестный марш

В Минске сегодня, 30 августа пройдет протестный Марш мира и независимости, приуроченный к дню рождению Александра Лукашенка. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA.

"Минск, 14.00. Собираемся на Площади Независимости (и на проспекте). Как всегда зовём всех соседей, родных, друзей и близких. ВЫХОДИТ КАЖДЫЙ!

Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко. Пускай узурпатор посмотрит, что подарят ему беларусы на День рождения (фото самых интересных будут опубликованы)", - говорится в призыве.

Кроме этого, планируются акции и в центре других городов страны. Организаторы хотят привести людей к разным резиденциям Лукашенка и там "оставить подарки от народа".

"Тот, кто позорит нашу страну на всю планету, не имеет теперь отношения к беларусскому народу", - подчеркивает канал.

Ситуация в Беларуси

Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.