В центре столицы Беларуси: люди вышли с российскими и "георгиевскими" флагами

"Нам пишут: эти ребята приехали на "бусиках" с российскими номерами", - говорится в сообщении под соответствующей фотографией.
По информации СМИ, в центре Минска милиция ставит ограждения.
Силовики не дали пройти на площадь Независимости, где по традиции собирается основная часть участников воскресных маршей оппозиции, группе девушек в национальных костюмах с плакатами.
Ситуация в Беларуси
Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.