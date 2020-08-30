В центре столицы Беларуси: люди вышли с российскими и "георгиевскими" флагами

В центре Минска, где сегодня пройдет протестный Марш мира и независимости, на площади Победы замечены микроавтобусы с российскими номерами, из которых выходят люди с флагами РФ, так называемыми георгиевскими и красно-зелеными флагами Беларуси. Об этом сообщили на в "Белсат".

"Нам пишут: эти ребята приехали на "бусиках" с российскими номерами", - говорится в сообщении под соответствующей фотографией.

По информации СМИ, в центре Минска милиция ставит ограждения.

Силовики не дали пройти на площадь Независимости, где по традиции собирается основная часть участников воскресных маршей оппозиции, группе девушек в национальных костюмах с плакатами.

Ситуация в Беларуси

Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.