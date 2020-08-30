Австрия призвала Беларусь прекратить преследование журналистов

МИД Австрии осудило действия властей Беларуси по лишению аккредитации около 20 журналистов, работающих на иностранные СМИ. Об этом сообщили в Твиттер-аккаунте МИД Австрии.