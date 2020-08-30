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Австрия призвала Беларусь прекратить преследование журналистов

Австрия призвала Беларусь прекратить преследование журналистов
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter
МИД Австрии осудило действия властей Беларуси по лишению аккредитации около 20 журналистов, работающих на иностранные СМИ. Об этом сообщили в Твиттер-аккаунте МИД Австрии.

"Лишение аккредитации журналистов, в том числе работающих на иностранные СМИ, — это беспрецедентное нападение на свободу СМИ.

Австрия осуждает эту вопиющую попытку пресечения объективного освещения событий и призывает белорусские власти немедленно прекратить преследование журналистов", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что белорусские власти лишили аккредитации ряд журналистов, работающих на иностранные СМИ.

Среди них - корреспонденты ВВС, "Радио Свобода", "Настоящего времени", немецкого телеканала ARD, агентства Франс Пресс, Reuters, Ассошиэйтед Пресс, Deutsche Welle, RFI.

Ситуация в Беларуси

Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.

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Беларусь, СМИ, Австрия.

Автор:

Телеграф
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