В Минске запечатлели на видео колонну автозаков и военной техники

По проспекту Независимости в Минске едут автозаки, военные грузовики и машины с колючей проволокой.

На проспекте Независимости в столице Беларуси была замечена колонна автозаков, военных грузовиков и машин с колючей проволокой.

Видео с техникой опубликовано в Telegram-канале "Выборы видишь? TUT.BY".

Накануне в Минске силовики задержали десятки участниц Женского марша. по данным правозащитного центра «Вясна», задержаны 46 человек.

Что происходит в Беларуси?

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

В Кремле заявили, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.

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