Гости разошлись, разъежается техника: что происходит в Минске после коронации Лукашенко

В Минске прошла самоинаугурация Александра Лукашенко и в сети уже появились кадры, как учасники события покидают место проведения. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Усы Лукашенко".

Сегодня после самоинаугурации Александра Лукашенко в дворце Независимости в столице Беларуси, в соцсетях появились кадры того, как учасники покидают место проведения, которое находится на оцепленной силовиками территории.

Видео как учасники выходят из дворца Независимости:

Вся территория, как видно на видеозаписях охраняется нарядами ОМОН, военными и сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.

Этому предшествовало то, что в столице Беларуси перекрыли проспект Независимости для кортежа Лукашенко, в соцсетях заподозрили связь с возможной тайной инаугурацией.

Напомним

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.