Журналисты составили "портрет" мужчины, выбросившегося из окна с дочкой в Москве

39-летний Юрий Жемчужин, который выбросился из окна 18 этажа вместе со своей 5-летней дочерью Евой многоэтажки по проспекту Мира в Москве в субботу, 12 декабря, страдал избыточным весом и "зарабатывал" тем, что просил милостыню.

Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на источник.

"Его несколько раз видели просящим милостыню у метро", - пишет издание.

Хотя изначально сообщалось, что семья, где произошла трагедия, была малоимущей - никто из супругов не работал, журналисты выяснили, что женщина все же работала в одной из столичных столовых.

Именно на почве того, что на ее плечах держалось обеспечение четырех членов семьи, у супругов часто и возникали ссоры. Правда, женщина уверяется, что в день трагедии они с супругом не ругались.

Как сообщал "Телеграф" ранее, тела мужчины и ребенка обнаружили случайные прохожие.

Также накануне трагедии Юрий Жемчужин признавался, что ему надоело жить.