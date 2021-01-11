Путин теряет важных союзников: как Кремль терпит поражение на поприще пропаганды

Ветеран войны на Донбассе, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко специально для «Телеграфа» проанализировал информационные атаки со стороны кремлевских пропагандистов. По его мнению, те терпят поражение практически на всех направлениях.

«Эффективность российской пропаганды очевидно снижается. Несмотря на то, что в нее по-прежнему вливаются огромные ресурсы, - подчеркивает эксперт. - Но их неэффективное использование и топорность методов всё больше себя проявляют».

Юрий Кочевенко напоминает, что Россия после выводов Европарламента (резолюция от 17 сентября 2019 года), что за начало Второй мировой войны ответственны и нацистская Германия и Советский Союз, выстрелила рядом абсурдных «ответок». В частности, обвинила Польшу и страны Балтии в причастности к развязыванию Второй мировой войны.

«Откровенную глупость, высказанную Путиным, российские пропагандисты вынуждены были в этом году (75 лет с окончания войны) вновь и вновь поднимать и раскручивать, - отмечает эксперт. – Это в очередной раз показало европейцам агрессивность и глупость российской информационной машины».

Следующим провалом роспропагадны была попытка использовать ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, для расшатывания ЕС.

«Россия сознательно (это отражено в отчетах НАТО и ЕС) проводила информационные операции с целью усугубить панические настроения, посеять и усилить разобщенность между европейскими странами. Одним из ярких примеров была ситуацию с Италией, серьезно пострадавшей от пандемии. По заявлениям российских пропагандистов, Европа чуть ли не бросила ее на произвол судьбы, - подчеркивает Юрий Кочевенко. - А россияне якобы всеми силами пытались помочь. Квинтэссенцией стал российский «гуманитарный конвой» для итальянцев. Весь этот информационный пафос закончил пшиком. Ни к снятию или ослаблению санкций, ни к улучшению отношения к РФ в Европе это не привело».

Также важным моментом эксперт называет потерю в этом году Россией ряда важных союзников.

«Можно по-разному расценивать события в Беларуси, но с моей точки зрения, мы увидели один из самых ярких провалов РФ. Неспособность предсказать развитее событий, сумбурная и примитивная поддержка режима Лукашенко – всё это привело к тому, что для многих белорусов Россия перестала быть дружественной страной. Серьезно снизился процент белорусов, которые поддерживают союз с РФ. Зато увеличился процент тех, кто поддерживает евроинтеграцию. А высадка российского пропагандистского десанта в Минске (представители РТР, Первого канал, Раша Тудей) вызвала прямо противоположную реакцию со стороны белорусского общества, чем ожидал Кремль», - отмечает Юрий Кочевенко.

Провалом для РФ он называет и освещение второй Карабахской войны.

«Именно с подачи роспропаганды информационное пространство накачивалось фейковой информацией об успехах армянских вооруженных сил, о тяжелом положении азербайджанской армии. Что в итоге привело к шоку (в первую очередь в самой Армении), после того как стала известна реальная информация. И это, в том числе в самой Армении, вызвало определенные антироссийские эмоции, - говорит Юрий Кочевенко. - Ну, а вхождение российских «миротворцев» в Карабах в очередной раз прояснило для Азербайджана важность противостоять РФ на всех фронтах, включая информационное пространство».

В Молдове, подчеркивает эксперт, роспропаганда также потерпела фиаско, не сумев обеспечить победу «своего» Додона.

«Эпичным финалом года, по сути, потерей еще одно союзника, стали абсурдные претензии РФ к Казахстану. Ряд российских политиков первого эшелона в крайне негативном ключе высказались о Казахстане. В том числе – выдвинули территориальные претензии к этому государству. Мол, значительная часть территорий была подарена казахам Россией, и вообще сама государственность казахов – это российский подарок. Такие выпады вызвали предсказуемую резкую реакцию в Казахстане. Фактически мы наблюдаем открытие нового, как минимум, информационного фронта. А по оценкам ряда казахских экспертов, не исключена и возможность военного противостояния», - акцентирует директор Международного центра противодействия российской пропаганде.

И, конечно, активно роспропаганда занималась украинским кейсом. Основные удары, по словам Юрия Кочевенко, были направлены на то, чтобы дискредитировать Украину в глазах международного сообщества, показав якобы нежелание Киева выполнять Минские и Нормандские договоренности.

«Особого успеха это не имело, - считает эксперт. – Как и попытки роспропагандистов внутри Украины распространить нарратив о пагубности западного вектора развития и о необходимости «налаживать отношения с Россией». Несмотря на взятие под контроль ряда телеканалов и тотальное медиадавление, особого успеха эти «забросы» не имеют. Как и попытки россиян дистанцироваться от конфликта на Донбассе, выпячивая как переговорщиков представителей т.н. «республик», а себя позиционируя в качестве посредника».

Провальной пока выглядит и информационная операция, связанная с навязыванием Украине российской вакцины «Спутник V».

«По словам роспропагандистов и подконтрольных им украинских медиа, мы тут чуть ли не вымрем все без этой вакцины, не прошедшей достаточного количества испытаний. Пока эти атаки имеют скорее обратный эффект», - говорит Юрий Кочевенко.

Резюмируя, он отмечает, что по каждому стратегическому направлению, которое пыталась реализовать Россия на информационных фронтах в 2020 году, она не смогла добиться успеха. Он также считает, что большинство стран, против которых РФ ведет явную информационную агрессию (Украина, Грузия, Азербайджан, всё более стремящаяся на запад Молдова) должны не разрозненно, а единым фронтом выступать против Кремля, в том числе на информационном поле боя.

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Автор: Андрей Питонов