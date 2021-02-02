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"Приоткрыть крышку чайника": почему расследование Навального – подарок Кремлю, а не угроза
"Приоткрыть крышку чайника": почему расследование Навального – подарок Кремлю, а не угроза

"Приоткрыть крышку чайника": почему расследование Навального – подарок Кремлю, а не угроза

"Приоткрыть крышку чайника": почему расследование Навального – подарок Кремлю, а не угроза
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что именно он является владельцем "дворца Путина" в Геленджике, о котором говорилось в расследовании оппозиционера Алексея Навального. Ранее пресс-секретарь Путина назвал расследование "чушью и компиляцией", а соавтор биографии Путина и режиссёр Александр Коробко рассказал, что дворец президенту подарила группа олигархов. Позже в эфире "России 1" здание показали изнутри и назвали его апарт-отелем. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего (UIF) Игар Тышкевич оценил для "Телеграфа" реакцию российской власти на расследование.

"Россия из-за корона-кризиса и санкций находится в режиме бюджетной оптимизации. Потому фильм Навального сделал "больно" именно сейчас, – подчеркивает эксперт. – Так называемый "дворец Путина" начали строить еще в 2007 году. Тогда был рост экономики, так что подобная публикация в то время не вызвала бы особого резонанса. Как не взывала в 2010-м, когда о дворце уже писали, публиковали соответствующие документы… Сейчас же Навальный выбрал удачный момент – взял тему, которая, образно выражаясь, должна "зайти" потребителю. На фоне ухудшения социально-экономического положения. Она и "зашла". География протестов в регионах показывает, что люди не могут понять, как можно потратить такое количество денег на дворец, когда бюджеты регионов урезаются. При этом никто особо не смотрит на дату начала строительства".

Ролик, по мнению Игара Тышкевича, болезнен для российской власти, но не критичен. В какой-то мере он даже ей на руку. Эксперт поясняет: протестные настроения в России растут, поводов хватает. А тут – как с закипающим чайником: лучше вовремя приоткрыть крышку и дать выйти пару".

Эксперт Игар Тышкевич

Игар Тышкевич обращает внимание, что Навальный не взял такие громкие темы, как вывод денег из России (в том числе через латвийские банки структурами Газпрома), нефтяные профиты. То есть, он не ставит под сомнение внутреннюю и внешнюю политику страны. Просто показывает, что эта власть – ворует.

"Ну, а власть старается отбивать такие удары привычными методами, – продолжает эксперт. – И в этом смысле признание миллиардера Аркадия Ротенберга в том, что дворец якобы его, еще какие-то сюжеты пропагандистов, обеляющие Кремль – это белый шум, игра на публику. Традиционная информационная политика путинского режима. Подобное мы видели много раз, в том числе после сбитого летом 2014 года малазийского "Боинга" над Донбассом".

Тогда, напоминает эксперт, росТВ выстрелило огромным количеством разных версий. Были "признания" фейкового (как потом оказалось) диспетчера, откровения конструкторов ракеты, "Бука", каких-то ветеранов войны и многое другое. Задача такого информационного шума – размыть тезисную базу.

"В итоге у каждой группы потребителей создается картинка своей собственной правды. А когда картинок много, они не могут найти точек соприкосновения. И правда погребается под количеством версий. Так и с дворцом. Не удивлюсь, если в определенный момент начнут рассказывать, что его построили для обездоленных детей или что-то в этом роде. Точно будет еще не одна версия. Тема будет фонтанировать недели 2-3. А потом сойдет на нет. Что-что, а перебивать неудобные для себя темы режим Путина умеет", – подытожил Тышкевич

Отметим, что мощная информационная кампания Кремля, направленная на обнуление эффекта от фильма Навального продолжается. Так, российские СМИ уже нашли в расследовании о "дворце Путина" некий "американский след".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Владимир Путин, российские сми, Протесты в России, Расследование Навального, Дворец Путина.
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