В Кремле дали невнятный ответ на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

В России пока не получали официального предложения президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ватикане.

Об этом заявил в среду, 28 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, готов ли Путин провести двустороннюю встречу не в Москве, а в каком-то другом месте, и готов или он куда-то ехать ради этого, Песков сказал: "Готов или не готов президент Путин куда-то ехать, я не знаю".

Он отметил, что пока следует исходить из того, что говорить с Россией о делах Донбасса нужно в рамках "Минской четверки", как об этом сказал ранее Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече. По словам хозяина Кремля, о ситуации на Донбассе Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Москве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью, опубликованном 26 апреля, заявил, что Зеленский не будет приглашать Путина на мирные переговоры в Киев.

Вместе с тем, 27 апреля в интервью итальянской газете Зеленский заявил, что считает Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным.