Как выглядит школа №175 в Казани после расправы над детьми: следствие обнародовало кадры (видео)

В сети показали, как выглядит казанская школа №175 после стрельбы 11 мая, устроенной Ильназом Галявиевым из-за которой погибли 10 человек и около 20 были ранены.

Об этом сообщили в сюжете BBC News Russia.

Так, в Следственном комитете опубликовали кадры из школы после случившегося:

Напомним, что парень, который устроил в школе стрельбу и лишил жизни десять человек, планировал застрелить 20 людей, а после задержания попытался покончить жизнь самоубийством. При этом у него также нашли заболевание головного мозга.



12 мая, в суде Казани парня приговорили к 2 месяцам под стражей.