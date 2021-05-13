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Как выглядит школа №175 в Казани после расправы над детьми: следствие обнародовало кадры (видео)

Как выглядит школа №175 в Казани после расправы над детьми: следствие обнародовало кадры (видео)
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Фото: youtube

В сети показали, как выглядит казанская школа №175 после стрельбы 11 мая, устроенной Ильназом Галявиевым из-за которой погибли 10 человек и около 20 были ранены.

Об этом сообщили в сюжете BBC News Russia.

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Так, в Следственном комитете опубликовали кадры из школы после случившегося:

Данил Андреев уверял, что он бог и покончил с собой, прежде чем Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии

Напомним, что парень, который устроил в школе стрельбу и лишил жизни десять человек, планировал застрелить 20 людей, а после задержания попытался покончить жизнь самоубийством. При этом у него также нашли заболевание головного мозга.

12 мая, в суде Казани парня приговорили к 2 месяцам под стражей.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Школа, Казань.
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