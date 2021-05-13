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Был еще один парень, называвший себя богом: у стрельбы в школе Казани всплыла предыстория

Был еще один парень, называвший себя богом: у стрельбы в школе Казани всплыла предыстория
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф

История с Ильназом Галявиевым, расстрелявшим учеников и учителей в гимназии №175 в российской Казани и называвшим себя "богом", получила неожиданную предысторию.

Об этом пишет Telegram-канал "RT на русском" в четверг, 13 мая.

Данил Андреев, один из учеников колледжа "ТИСБИ" в Казани, в котором учился и Галявиев, также называл себя "богом" и год назад покончил с собой при странных обстоятельствах.

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Мать Данила в интервью рассказала, что с 14 лет он глотал таблетки и резал руки, пытаясь покончить с собой. Он лечился в психиатрической больнице. Мать и отчим парня считали, что всё дело в девушке, с которой он встречался.

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"Мой муж его уговаривал, что это нужно пережить. Нужно как бы преодолеть вот эти страдания. Потому что ты как бы ещё молодой — и этих девочек будет много. Но то, что он начал говорить, что он бог, что он есть зло, он демон, он сам всё знает и сам всё решит..." — рассказала женщина.

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Год назад Данил Андреев уехал к отцу в деревню и застрелился 10 мая.

Как сообщалось, 11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате нападения погибли 10 человек (8 детей и две учителей – начальных классов и английского языка), еще 21 человек получил ранения.

После задержания Галявиев заявил, что "в нем начал просыпаться монстр" и что он "всех ненавидит".

Ему грозит пожизненное заключение

Позже стало известно, что Галявиев пытался покончить жизнь самоубийством после задержания.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 383

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Россия, Самоубийство, Казань, Бог, Данил Андреев.
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Был еще один парень, называвший себя богом: у стрельбы в школе Казани всплыла предыстория
Был еще один парень, называвший себя богом: у стрельбы в школе Казани всплыла предыстория
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