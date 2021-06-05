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Критиковавший Лукашенко политолог после "интервью" Протасевича сбежал в Украину

Критиковавший Лукашенко политолог после "интервью" Протасевича сбежал в Украину
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф 34mag.net

Политический аналитик Артем Шрайбман покинул Беларусь после "интервью" бывшего редактора Nexta Романа Протасевича ведущему госканалу, в котором он рассказал об участии Шрайбмана в чате lovehata.

Об этом написал в субботу, 5 июня, в своем Telegram-канале сам Шрайбман.

"Иронично получилось. Утром 3 июня выходит выпуск проекта "Редакция", который завершается моими словами о том, что я не чувствую прямой угрозы и поэтому не уезжаю из Беларуси, а уже вечером я в спешке собираю вещи и выбираюсь из страны", - пишет аналитик.

По словам Шрайбмана, он действительно состоял в упомянутом чате, однако никакой координацией протестов не занимался, поскольку считает, что "аналитик не может и не должен становиться участником процессов, которые анализирует, так же, как и комментатор матча не может быть футболистом на поле".

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При этом о существовании чата, его тематике и списке его участников силовики знали, как минимум с середины осени: "Меня в этом списке показали на ОНТ еще в декабре, полгода назад. И ничего".

"Я не уехал тогда, поскольку понимал, что в общем-то мне нечего предъявить. Даже несмотря на слитые скриншоты переписок из чата и вероятность того, что у спецслужб есть огромный массив таких скринов, я точно знал, что там не будет моего "кукловодства", потому что его и в природе не было. Только если в фотошопе рисовать. С моей стороны не было никакого консультирования за пределами какого-то базового описания моего видения ситуации в стране, то есть того, что я и так говорю в интервью и пишу в статьях", - пишет Шрайбман.

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При этом он отмечает, что в сегодняшней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, - уже недостаточная страховка.

"… простое нахождение в том чате много месяцев назад, и громкие заявления Протасевича теперь, с ведущим, который отдельно переспросил про меня, – это переход в зону некомфортного риска. Это чувство укрепилось, когда в тот самый вечер я увидел что-то очень похожее на наружку у своего подъезда", - написал аналитик.

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Он не знает, грозил ли ему арест, или все закончилось бы ничем. "Но о спокойно жить и работать в стране при таких вводных дальше было бы сложно. Поэтому пришлось пойти на очень некомфортное решение – уехать. Обе альтернативы – СИЗО и ежедневное ожидание СИЗО – были еще хуже, как для меня, так и для близких", - констатирует Шрайбман.

Отдельно политический аналитик подчеркнул: "Никакой обиды на Протасевича нет и быть не может. Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят".

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В комментарии белорусскому изданию "Наша Нива" Шрайбман заявил, что сейчас находится в Украине. "Я сейчас в Украине, добирался окольными тропами, как точно — не скажу, может пригодиться кому-то еще", — сказал он.

Как сообщалось, бывший главред NEXTA Протасевич во время интервью госканалу показал следы пыток на запястьях.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Беларусь, Побег, Чат, Опасения, политический аналитик, Артем Шрайбман, lovehata.
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